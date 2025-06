Surt a la llum l’oferta del Madrid per Budimir: 3 milions i un regal sorpresa

El Real Madrid està buscant al mercat un golejador veterà per a la banqueta, un '9' estàtic, rematador i que domini el joc aeri. Xabi Alonso ha demanat el fitxatge d'un ariet que s'allunyi del perfil de Mbappé o Vinicius, davanters flotants o diferents d'Endrick. Els blancs no obliden el paper de Joselu, que va materialitzar 18 gols sortint de la banqueta i que s'han trobat a faltar aquesta temporada.

El club blanc pretén reforçar-se amb un davanter de perfil similar i estaria focalitzant el seu interès en Ante Budimir. Al davanter croat, de 33 anys, li queda encara un any en vigor sent el fitxatge més car d'Osasuna, que va pagar 8 milions al Mallorca el 2021. La seva clàusula, els mateixos milions que va pagar el club vermell pel davanter internacional.

La bona campanya del croat, que ha aconseguit anotar 24 gols en 42 partits, no ha passat desapercebuda per a diversos clubs. A part del Real Madrid, hi ha altres equips com Betis, Real Sociedad, Juventus o Roma que han sondejat el seu fitxatge. El davanter s'ho pren amb calma, sabent que ha fet una gran temporada i ha despertat l'interès de diversos clubs nacionals i estrangers.

Oferta del Madrid per Budimir

El club dirigit per Florentino Pérez estaria disposat a fitxar Budimir gastant el mínim possible: la proposta són 3 milions i la cessió d'algun jove valor. El Real vol el veterà davanter croat i estarien disposats a cedir algun jugador del planter com Jacobo Ramón o Loren Aguado. Osasuna no vol vendre, però són conscients que el seu preu és baix i les prestacions altes, tot i la seva edat.

Budimir estaria encantat de poder vestir la samarreta blanca; a la seva edat ja no tindrà més oportunitats com la que se li presenta actualment. No busca ser titular i acceptaria tenir un rol com el que va tenir Joselu fa un parell de temporades. Veurem quina és la postura que decideix prendre l'equip vermell, que veu en Budimir el seu referent golejador.

Budimir sobre els rumors que el vinculen a Chamartín

El davanter vermell ha parlat des de Croàcia sobre els rumors que el situen al Bernabéu la pròxima temporada. Budimir ha afirmat que té el màxim respecte pel seu club actual i ha deixat clar que se sent molt feliç al Sadar. El davanter es centra en la selecció i deixa el tema d'un possible fitxatge al club navarrès.

La seva temporada ha estat perfecta: 21 gols a la Lliga amb Osasuna, tercer màxim anotador del campionat només per darrere de Mbappé i Lewandowski. Budimir ha acabat marcant també en els dos partits que Croàcia ha disputat recentment per a la classificació del Mundial. Per a Budimir es tracta d'una temporada molt especial, havent assolit el seu màxim nivell.