Marc Casadó no té lloc: Un fitxatge de més de 80 milions li pren el lloc
Marc Casadó es queda sense lloc, la gran competència al mig del camp el perjudica
Una de les principals novetats de l'exercici passat al Barça va ser l'irrupció del migcampista Marc Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor va arribar al Barça el 2016 procedent de la Damm a l'edat de 13 anys, incorporant-se a l'Infantil A. Va anar escalant etapes fins a arribar al Juvenil A, guanyant la temporada 2021-22 la Lliga i la Copa de Campions juntament amb jugadors com Gavi, Fermín i Alex Valle.
La temporada 2022/23 es va consolidar com un dels líders del filial amb Rafa Márquez d'entrenador i al novembre de 2022 Xavi li va donar l'oportunitat del debut. Casadó va debutar amb el primer equip en partit de Champions, però va participar testimonialment a la Lliga. Amb l'arribada de Hansi Flick, la situació del jugador de la pedrera va donar un impuls meteòric a la seva carrera futbolística.
A l'inici de la temporada passada, les innumerables lesions de l'equip, com les de Gavi, De Jong, Fermín i Marc Bernal, li van donar l'alternativa. A la pretemporada, Flick va comptar amb els dos jugadors de la Masia, Marc Bernal i Casadó, per configurar la medul·lar de l'equip. Les seves grans actuacions i rendiment el van convertir en un jugador important, especialment a la primera part del campionat.
Marc Casadó es consagra sota les ordres de Flick
En el seu primer any a l'elit futbolística, Casadó ha demostrat una maduresa i regularitat sorprenents, aportant fiabilitat i ordre a la medul·lar. A la Champions ha jugat més del 75% dels minuts i és que Casadó s'ha convertit en el jugador amb més recuperacions de l'equip. Una dada que explica ben clarament l'elogi de Hansi Flick a la implicació defensiva del jugador de la pedrera.
Tanmateix, la regularitat de Marc Casadó s'ha vist afectada pel retorn de Frenkie De Jong a l'equip, especialment durant la segona volta de la Lliga. El neerlandès es va unir al grup a l'octubre, després de superar la seva darrera lesió, que el va mantenir fora de la competició diversos mesos. Flick li va donar minuts de manera progressiva i, a partir de gener, el seu protagonisme va ser vital.
Frenkie De Jong deixa a l'ombra Marc Casadó
Amb la plena recuperació de Frenkie De Jong, Hansi Flick va començar a apostar pel neerlandès al costat de Pedri. De Jong va anar agafant confiança i, amb el pas dels partits, el seu nivell i rendiment va anar augmentant fins al punt de convertir-se en titular. De descartat, uns mesos enrere, quan estava més fora que dins del club, va passar a titular indiscutible.
Frenkie De Jong ha fet callar boques i ha tornat a mostrar la seva millor versió sota la completa confiança de Flick. De Jong va arribar el 2019 i el Barça va fer una gran aposta pel neerlandès, arribant a desemborsar més de 80 milions. Flick aposta per la seva figura a la medul·lar, i la seva renovació, un cop resolts els seus problemes amb el seu anterior agent, s'estima que es faci en breu.
El jugador de 28 anys es troba en la seva plena maduresa i sempre ha manifestat el seu desig de continuar al club blaugrana. De Jong va ser assenyalat en moltes ocasions per l'afició culer per les seves contínues lesions i actituds a la gespa. Sembla que el passat ha quedat en l'oblit i el club torna a apostar fort per la seva continuïtat de la mà de Hansi Flick.
Més notícies: