Oficial, de jugar con Dean Huijsen en el Madrid a titular en el Barça: 'Nuevo fichaje'

Al parecer, el Barça tiene a punto de caramelo el fichaje de Luis Benedetti, defensa central del Palmeiras de 19 años y que mide 197 centímetros de altura. Benedetti, que también gustaba al Real Madrid, se habría decantado por el Barça, aunque también gozaba de otras ofertas de clubes en Europa. El Barça se apunta el tanto y tiene muy cerca el fichaje: le arrebata un fichaje al Madrid, que quería juntarle con Dean Huijsen en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu.