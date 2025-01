Oficial, Joao Félix ya tiene nuevo equipo gracias a Jorge Mendes: 'El Barça ha...'

Joao Felix sigue estancado. Tras ser considerado la gran perla del fútbol europeo, acumula ya varios años muy irregulares que le impiden corroborar las altas expectativas sobre su futuro que se generaron años atrás. Esos 127 millones de euros que invirtió el Atlético en él nunca llegaron a resultar productivos y, a la primera que ha podido, el club madrileño se ha deshecho de él.

Con todo, Joao Félix, tras una aceptable cesión en el Barça, puso rumbo a Stamford Bridge después de que el Chelsea enviara un cheque con 52 'kilos' a Enrique Cerezo. Ya había integrado el plantel Blue en un préstamo producido en la segunda parte de la temporada 2022/23. Pero, como ya ocurrió en aquella ocasión, este curso no le están terminando de salir las cosas del todo bien.

Por ello, ha empezado a sobrevolar Londres el rumor de que Joao Félix podría volver a cambiar de colores. Lo ha hecho especialmente después de que varios medios garantizaran que su agente, el archiconocido Jorge Mendes, le había estado intentando colocar en varios clubes. De hecho, uno de ellos podría haber sido el Barça; no obstante, los culés habrían rechazado tal posibilidad con un rotundo 'no'.

Aunque su año con el Barça no fue del todo malo, Joao Félix no llegó a asentarse en el once titular. Dejó algunas jugadas para el recuerdo que evidenciaron que de talento no va precisamente falto O Menino. Fueron, en total, 10 goles y 6 asistencias en los 44 duelos en los que defendió el escudo culé.

Joao Félix, condenado a la Premier League

Y tras esta negativa del Barça, no se han detenido los rumores de un posible movimiento de Joao Félix. De hecho, Fabrizio Romano ha asegurado que es ahora el Aston Villa quien está fuertemente interesado en poder hacerse con los servicios del portugués. Lo hace a instancias de Unai Emery, un gran enamorado de su juego.

Según el popular periodista italiano, durante estas últimas jornadas se han producido contactos entre Los Villanos y el Chelsea, pero no es una operación sencilla. Los Blues deben decidir qué hacer con Joao Félix, pues, aunque no es titular con Enzo Maresca, la inversión por él fue muy fuerte. Y, a la postre, sus números no son del todo malos.

7 goles y 2 asistencias son los que figuran en los registros de Joao Félix esta temporada con la carcasa del Chelsea. Destaca, sobre todo, su rendimiento en la Conference, donde ha sido titular en 3 partidos y en otros dos ha tenido minutos desde la banca. En estos cinco duelos, ha visto puerta en cuatro ocasiones, promediando una diana cada 82 minutos.

En la Premier, sin embargo, apenas suma 1 gol y 1 asistencia en 12 choques, habiendo disputado únicamente 363 minutos, lo que supone el 18% del total. Sin duda, Joao Félix necesita cambiar de aires, Jorge Mendes lo sabe, y el Aston Villa es un buen destino. Además, tras la negativa del Barça a traerlo de vuelta, es de las pocas opciones que tiene.