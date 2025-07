Oficial, Joan Laporta i Marcus Rashford, assenyalats: el Celta de Vigo s'endú el millor

Joan Laporta està d'enhorabona, ja que després de molt d'esforç ha aconseguit tancar la incorporació de Marcus Rashford. L'extrem anglès arriba cedit després d'acceptar una notable rebaixa salarial, cosa que ha permès al club català afrontar una operació que semblava inviable. El seu fitxatge suposa un salt de qualitat per a la plantilla que dirigeix Hansi Flick: la seva polivalència ofensiva el converteix en una eina molt útil per al nou tècnic.

Marcus Rashford pot jugar per ambdues bandes i fins i tot com a davanter centre, destacant per la seva capacitat per trencar línies i generar espais. Joan Laporta ho sap, i no ha amagat la seva satisfacció per haver tancat l'operació. "Estic molt content perquè hem acabat aconseguint l'opció que a mi més m'agradava", va declarar després de la presentació de Rashford.

L'afició, per la seva banda, també ha rebut la notícia amb entusiasme. Saben que Marcus Rashford pot marcar diferències en els partits importants. Només necessita temps, confiança i espai per demostrar que Joan Laporta no s'ha equivocat apostant per ell.

Joan Laporta descobreix les conseqüències del fitxatge de Marcus Rashford

Tanmateix, no tot són bones notícies per al club català. El fitxatge de Marcus Rashford ha obligat Joan Laporta a prendre una decisió difícil. I és que, apostant per l'anglès, el Barça ha deixat escapar una altra opció molt interessant.

Es tracta de Bryan Zaragoza, el jove talent espanyol que milita al Bayern de Munic. La seva situació a Alemanya era complicada, i el jugador buscava minuts en un nou destí. Joan Laporta el tenia a l'agenda, però el fitxatge de Marcus Rashford l'ha descartat.

Bryan era un perfil ideal per al Barça. Jove, talentós, desequilibrant i amb fam de créixer. Tanmateix, en tancar la cessió de l'anglès, la porta del Camp Nou se li ha tancat.

Bryan Zaragoza se'n va al Celta

Davant d'aquest escenari, Bryan Zaragoza ha optat per tornar a LaLiga. I ho ha fet amb una decisió que ha sorprès molts: fitxar pel Celta de Vigo. El club gallec ha convençut el jugador amb un projecte ambiciós i protagonisme assegurat.

A Vigo tindrà minuts, confiança i un entorn perfecte per explotar el seu talent. El Celta està apostant fort per jugadors joves amb fam i projecció. Amb Bryan Zaragoza han fet un cop sobre la taula.

Mentre Joan Laporta celebra l'arribada de Marcus Rashford, a l'entorn culer ja hi ha qui lamenta haver deixat escapar Bryan Zaragoza. Alguns consideren que el seu fitxatge hauria encaixat millor en el model del club. Només el temps dirà qui va prendre la millor decisió.

Per ara, el gran guanyador és el Celta de Vigo. S'enduu un dels extrems amb més potencial d'Espanya. I ho fa aprofitant la indecisió d'un Barça, que va preferir apostar pel nom més mediàtic.