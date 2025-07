Lamine Yamal ha irromput amb una força descomunal a l'elit del futbol mundial. Als seus 18 anys ja pot presumir d'haver signat una temporada brillant amb el Barça i d'haver estat clau amb la Selecció Espanyola. La seva desimboltura, tècnica i maduresa l'han situat com un dels grans candidats a la Pilota d'Or

Al Barça, no han trigat a reaccionar al seu creixement. En els darrers dies, el club ha renovat el seu contracte i li ha entregat el dorsal ‘10’, símbol dels jugadors més determinants. És un gest de plena confiança i una mostra clara que Lamine Yamal ha de ser el líder indiscutible de l'equip durant els pròxims anys

Lamine Yamal no pot relaxar-se

El curs passat, Lamine Yamal no va tenir competència real en la seva posició. Va gaudir de minuts amb total llibertat i va aprofitar cada oportunitat per desplegar el seu talent. Sense cap pressió, es va convertir en la gran revelació de l'any

Però a la pretemporada 2025, les coses semblen haver canviat. En el primer amistós davant el Vissel Kobe, va quedar clar que no serà tan fàcil per a Lamine Yamal mantenir el seu lloc com a indiscutible. Hansi Flick ha mogut fitxa i ha trobat una alternativa de molt nivell

Per només dos milions d'euros, el FC Barcelona ha incorporat Roony Bardghji. El jove extrem suec, procedent del Copenhaguen, ha arribat per aportar energia, desequilibri i competència directa per a Lamine. I en el seu debut amb la samarreta blaugrana, no ha decebut

Roony Bardghji posa pressió a Lamine Yamal

Bardghji va debutar amb el Barça davant el Vissel Kobe substituint Lamine Yamal: va mostrar detalls d'altíssima qualitat i va anotar el seu primer gol. Se'l va veure segur, atrevit i molt implicat en els automatismes de l'equip. Hansi Flick el va felicitar personalment després del partit, deixant clar que el suec no ha vingut a passejar

Per descomptat, Lamine Yamal continua sent el gran favorit per ocupar l'extrem dret del Barça. El seu nivell està molt per sobre de la mitjana i ningú al club dubta del seu talent. Però l'arribada de Roony Bardghji l'obliga a no relaxar-se ni un sol dia

La competència entre tots dos pot ser molt beneficiosa per a l'equip. Tenir dos extrems joves, talentosos i ambiciosos és un luxe per a qualsevol entrenador. I Hansi Flick, coneixedor de la importància de tenir alternatives fiables, ja ha deixat clar que jugarà qui millor rendeixi

Per només dos milions, Hansi Flick ha trobat un revulsiu que pot marcar diferències. I ho ha fet sense trencar el seu delicat equilibri econòmic. Veurem com evoluciona aquesta rivalitat, però està clar que Lamine Yamal, amb Roony Bardghji a la plantilla, ja no està sol