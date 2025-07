Joan Laporta rebutja una megaoferta de l'Aràbia! No està en venda, es queda al Barça

Joan Laporta és plenament conscient que el Barça haurà de fer, molt probablement, una gran venda per equilibrar els comptes. És indispensable poder complir amb les normes del fair play financer imposades per la Lliga i evitar tenir problemes. Més enllà dels descartats i de la seva sortida del club, com és el cas de Ter Stegen o Pau Víctor, entre d'altres, Laporta tem perdre algun actiu més important.

En aquest sentit i en els darrers dies, ha arribat un gran interès des d'Aràbia Saudita per un defensa de l'equip blaugrana. Laporta ha estudiat a consciència la proposta saudita però finalment l'ha rebutjada. La xifra no ha sortit a la llum, però coneixent com funciona el futbol saudita, hauria pogut solucionar els problemes financers de l'entitat.

Tanmateix, Joan Laporta s'ha mantingut ferm perquè té clar que Ronald Araújo no està en venda i es compta amb l'uruguaià. La direcció esportiva i el mateix president sempre han defensat la continuïtat del central charrúa. La decisió de renovar Araújo el passat mes de gener fins al 2031 demostra ben clarament l'aposta del Barça pel central.

Ronald Araújo no està en venda

Com en els darrers mesos, Ronald Araújo torna a estar en el focus del mercat a causa de l'interès a Aràbia Saudita pel futbolista. Els saudites haurien contactat amb el club i amb el mateix jugador, les xifres que es manejarien serien importants. La resposta des del club ha estat ferma i clara, el central no està en venda i es compta amb ell per a la pròxima temporada.

Tot i que és cert que la situació de l'uruguaià ha canviat en els darrers mesos en tenir menys protagonisme, Flick el considera important. El tècnic alemany sap que el futur de l'equip passa per ser sòlids al darrere, on Íñigo i Cubarsí parteixen amb avantatge respecte a la resta. Tenir un bon fons d'armari és clau, amb defenses polivalents, i Ronald Araújo és un futbolista valorat pel staff tècnic.

La clàusula reduïda d'Araújo, caducada

La continuïtat del central charrúa aquesta pròxima temporada està pràcticament assegurada llevat de sorpresa de gran calat. Al gener, Araújo va estar a punt de sortir del club rumb a Torí però finalment va repensar la seva decisió i va acabar renovant fins al 2031. Això sí, va afegir una clàusula alliberadora per poder sortir aquest estiu que va vèncer a principis de setmana.

En el nou contracte, s'estipulava que durant els primers quinze dies de juliol la clàusula es rebaixava a 60M. Un cop passat aquest termini, la clàusula tornaria a estar fixada com anteriorment, és a dir, en els mil milions d'euros. En definitiva, es pot afirmar que a partir d'aquest passat 16 de juliol, Ronald Araújo no es mourà del Barça.