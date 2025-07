Adeu Barça, Marcus Rashford n'és el responsable: el Chelsea guanya i paga 70 M

L'ambient al Barça és d'absolut optimisme des de fa mesos, els èxits esportius assolits la temporada passada hi tenen molt a veure. L'aparició de noves perles a la Masia, juntament amb els nous fitxatges realitzats, acompanyen aquest sentiment de felicitat. Tanmateix, fins i tot les millors notícies poden comportar un cert costat fosc, com ha passat en el fitxatge de Marcus Rashford.

L'extrem anglès ha arribat a la disciplina culer sense cost de fitxatge tenint en compte que arriba cedit pel United. El Barça assumirà el 70% de la fitxa, i en cas de no quedar-s'hi, abonarà el 30% restant. En principi, pot semblar una bona operació per al club català, però l'arribada de Marcus Rashford ha generat un altre tipus de conseqüències.

Marcus Rashford tanca la porta a Xavi Simons

La conseqüència del seu fitxatge la tenim en Xavi Simons, un altre dels grans objectius de la direcció esportiva culer. Finalment, Simons se'n va al Chelsea, el club anglès abonarà al Leipzig una quantitat propera als 70M. El futbolista neerlandès es va formar a la Masia abans de fer el salt al PSG i explotar entre els millors.

S'havia especulat molt sobre el futur de Xavi Simons, qui amb les seves grans actuacions ha despertat passions. El Barça s'havia postulat com un possible destí de l'holandès, el seu retorn al Camp Nou semblava una possibilitat real. Tanmateix, l'economia del club culer marca de nou la seva realitat i el Barça s'ha hagut de conformar amb la cessió de Marcus Rashford.

Amb 22 anys, Xavi Simons està convençut que ha arribat el moment de fer un pas decisiu en la seva carrera futbolística. Simons, que acaba de completar una altra temporada notable a la Bundesliga, va ser adquirit pel Leipzig el passat gener per 50M. El club alemany va executar l'opció de compra que tenia amb el PSG després d'una cessió del jugador d'un any i mig.

El Chelsea aposta pel potencial de Xavi Simons

En l'actual temporada, l'excanterà del Barça ha marcat 11 dianes i ha repartit 8 assistències en 33 partits disputats. Mentre el Chelsea aposta fortament per Xavi Simons, el Barça s'ha apartat de la cursa pel jugador. Aquesta situació deixa via lliure per als blues, que busquen potenciar la seva parcel·la ofensiva amb jugadors de projecció immediata i capacitat desequilibrant.

Xavi Simons s'ha consolidat com un jugador clau tant al seu club com a la selecció dels Països Baixos. La seva versatilitat, capacitat de desbordament i visió de joc el converteixen en peça clau del seu equip i selecció nacional. Xavi Simons es va formar a la cantera del Barça on va començar a destacar a edat primerenca, abandonant el club als 16 anys rumb a París.