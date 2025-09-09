Oficial, Joan Laporta i el Barça no ho poden evitar: 'Marc Casadó ha signat amb...'
El migcampista català Marc Casadó té nou equip i ni Joan Laporta ni el Barça ho poden evitar
Marc Casadó gairebé no està gaudint de minuts en aquest inici de competició, però tot podria canviar un cop es confirmi la lesió de Frenkie de Jong, amb molèsties a l'obturador. El Barça reconeix que Marc Casadó va estar a punt de ser traspassat durant aquest passat mercat de fitxatges d'estiu, però, ara, la situació del migcampista català ha canviat totalment. Per a Flick és intocable, motiu pel qual el Barça no va accedir a vendre'l: es queda al Barça, tot i que ja ha signat un nou contracte professional amb un altre equip.
El Barça compta amb Marc Casadó, però la veritat és que el crack format a La Masia està treballant en el seu futur i un fet ja ho demostra: té nou equip. Marc Casadó sempre ha prioritzat seguir al Barça, però els seus últims moviments demostren que el jugador format a la base està movent fitxa per buscar-se un futur en cas que sigui necessari. Fonts del Barça ja ho confirmen: ni Joan Laporta ni el club culer han pogut evitar que Marc Casadó signi un nou contracte professional, tot està ja acordat.
Marc Casadó i el Barça seguiran junts fins al final de temporada, però després ja es veurà, segons fonts del conjunt català. Marc Casadó, que vol assegurar-se el seu futur, ja ha signat amb un nou equip, cosa que demostra que s'està preparant per moure's durant el proper mercat de fitxatges d'estiu.
Ni Joan Laporta ni el Barça han pogut evitar que Marc Casadó fitxi per un nou equip amb l'objectiu de preparar el proper mercat de fitxatges estival. Sembla que, segons ha avançat el 'Diari SPORT', Marc Casadó té molt avançat el seu fitxatge per l'agència de Jorge Mendes, cosa que demostra que el jugador té intencions de moure's. Jorge Mendes és un dels representants més ben connectats al món del futbol, per la qual cosa li podria trobar una sortida en cas de no jugar gaire al Barça.
Fins ara Marc Casadó formava part de 'Wasserman', però en aquestes pròximes setmanes passarà a estar representat per 'Gestifute', agència de Jorge Mendes. Mendes té una gran relació amb Joan Laporta, però també 'controla' molts clubs de la Premier League, on es va rumorejar que jugaria Marc Casadó durant la present temporada.
L'agència de Mendes compta amb una cartera de jugadors de primer nivell en la qual també hi ha Lamine Yamal, Alejandro Balde, Ansu Fati o el prometedor migcampista Guille Fernández. Marc Casadó té contracte amb el Barça fins al 2028, però no es descarta que pugui canviar d'aires a final de temporada: el seu desig, per ara, és el de seguir.
