Més jove i millor que Lamine Yamal: la nova perla de la Masia agrada molt a Flick
La Masia no para de formar nous talents, la nova joia que està disputant el Mundial de Clubs sub-18!
La Masia s'ha convertit en el gran actiu del Barça: allà s'han format alguns dels millors futbolistes del món. Els casos de Lionel Messi, Sergio Busquets, Andrés Iniesta o Xavi Hernández són només els últims exemples més significatius. Actualment, la plantilla del Barça atresora fins a 10 jugadors formats a la base, sent Lamine Yamal el més destacat de tots ells.
Lamine Yamal és la gran referència d'aquest Barça, nascut el 2007 a Esplugues de Llobregat, ha complert recentment la majoria d'edat. La seva passió i habilitat per al futbol es van manifestar des de ben petit, destacant ràpidament als equips locals. Va ingressar a la Masia i en categories juvenils va destacar amb les seves actuacions excel·lents en competicions nacionals i internacionals.
Al setembre de 2022, Xavi Hernández el va cridar per entrenar amb el primer equip estant en categoria juvenil. A l'edat de 16 anys, Lamine Yamal va fer el debut amb el primer equip contra el Real Betis al Camp Nou. Lamine es convertia en el jugador més jove a debutar amb el Barça en partit oficial, marcant l'inici de la seva brillant i prometedora carrera.
Lamine Yamal, l'estrella
El davanter format a la Masia s'ha consolidat en la gran estrella de l'equip la temporada passada de la mà de Hansi Flick. Al setembre de 2023 s'estrenava amb la selecció absoluta espanyola contra Geòrgia marcant un gol. Amb només 16 anys es va convertir en el jugador més jove a jugar i marcar amb Espanya en una fase de classificació per a l'Eurocopa.
Lamine Yamal va tornar a fer història a les semifinals contra França en convertir-se en el jugador més jove a marcar en una Eurocopa. Es va consagrar com el jugador més valuós del partit, consolidant el seu ascens meteòric a l'elit del futbol internacional. Espanya va passar a la final contra Anglaterra, sortint campions d'Europa amb una magnífica assistència seva en el primer gol de Nico Williams.
La nova perla de la Masia pot ser millor que Lamine Yamal
Més enllà de Lamine Yamal, la Masia no para de sumar èxits, i la darrera fornada de juvenils promet donar guerra. En aquest equip destaca un extrem anomenat Iu Martínez, de 16 anys, que està sorprenent tothom amb els seus gols i regats impossibles. La seva última gran actuació va ser contra el Palmeiras a semifinals del Mundial de Clubs, on va acabar anotant els dos gols de l'equip.
Iu Martínez és un extrem dretà que sol jugar a cama canviada. Recentment ha renovat amb el Barça fins al juny de 2028, i a les ordres del seu entrenador Cesc Bosch, està destacant com a extrem esquerrà. El seu creixement i rendiment al juvenil el converteixen actualment en una de les perles a seguir molt de prop pel seu talent innat.
Està clar que perquè Iu Martínez arribi al nivell de Lamine Yamal encara queda. Tanmateix, els que l'han vist jugar asseguren que pot arribar a ser fins i tot millor que el '10' del Barça. Només el temps ho dirà.
