Marc Casadó apenas está disfrutando de minutos en este arranque de competición, pero todo podría cambiar una vez se confirme la lesión de Frenkie de Jong, con molestias en el obturador. El Barça reconoce que Marc Casadó estuvo a nada de ser traspasado durante este pasado mercado de fichajes de verano, pero, ahora, la situación del centrocampista catalán ha cambiado totalmente. Para Flick es intocable, motivo por el que el Barça no accedió a venderle: se queda en el Barça, aunque ya ha firmado un nuevo contrato profesional con otro equipo.

El Barça cuenta con Marc Casadó, pero lo cierto es que el crack formado en La Masía está trabajando en su futuro y un hecho ya lo demuestra: tiene nuevo equipo. Marc Casadó siempre ha priorizado seguir en el Barça, pero sus últimos movimientos demuestran que el canterano está moviendo ficha para buscarse un futuro en caso de que sea necesario. Fuentes del Barça ya lo confirman: ni Joan Laporta ni el club culer han podido evitar que Marc Casadó firme un nuevo contrato profesional, todo está ya acordado.

Marc Casadó y el Barça seguirán juntos hasta el final de temporada, pero luego ya se verá, según fuentes del conjunto catalán. Marc Casadó, que quiere asegurarse su futuro, ya ha firmado con un nuevo equipo, lo que demuestra que se está preparando para moverse durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Oficial, Joan Laporta y el Barça no lo pueden evitar: 'Marc Casadó ha firmado con...'

Ni Joan Laporta ni el Barça han podido evitar que Marc Casadó fiche por un nuevo equipo con el objetivo de preparar el próximo mercado de fichajes estival. Al parecer, según ha avanzado el 'Diario SPORT', Marc Casadó tiene muy avanzado su fichaje por la agencia de Jorge Mendes, lo que demuestra que el jugador tiene intenciones de moverse. Jorge Mendes es uno de los representantes más bien conectados en el mundo del fútbol, por lo que podría encontrarle una salida en caso de no jugar demasiado en el Barça.

Hasta la fecha Marc Casadó formaba parte de 'Wasserman', pero en estas próximas semanas pasará a estar representado por 'Gestifute', agencia de Jorge Mendes. Mendes tiene una gran relación con Joan Laporta, pero también 'controla' muchos clubes de la Premier League, donde se rumoreó que jugaría Marc Casadó durante la presente temporada.

La agencia de Mendes cuenta con una cartera de jugadores de primer nivel en la que también se encuentran Lamine Yamal, Alejandro Balde, Ansu Fati o el prometedor centrocampista Guille Fernández. Marc Casadó tiene contrato con el Barça hasta 2028, pero no se descarta que pueda cambiar de aires a final de temporada: su deseo, por ahora, es el de seguir.