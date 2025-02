Confirmat per Fabrizio Romano: adeu definitiu al Barça, el Leipzig paga 80 milions

Fabrizio Romano s'ha consolidat com una figura clau en el mercat de fitxatges. La seva capacitat per anticipar moviments i la seva precisió informativa li han atorgat una reputació impecable. Amb el seu distintiu "Here we go" ha anunciat nombroses transferències d'alt perfil en els últims temps i la seva presència cada vegada va a més.

Sense dubte, la seva influència en el món del futbol és completament innegable. En relació amb el Barça, Fabrizio Romano ha demostrat estar sempre al corrent de les últimes novetats. Va ser el primer a informar, per exemple, sobre la renovació de Ronald Araújo, assegurant la continuïtat del defensor uruguaià fins al 2031.

Fabrizio Romano avisa al Barça

Recentment, també va confirmar l'extensió de contracte de Pedri, una peça fonamental en l'esquema culer. Aquestes primícies reforcen la seva credibilitat i connexió amb l'entorn culer. Ara, Fabrizio Romano ha revelat una notícia d'especial rellevància per al Barça.

Xavi Simons, qui va ser una de les joies de La Masia, ha estat traspassat de manera definitiva al RB Leipzig. El club alemany ha pagat 80 milions d'euros pel talentós neerlandès al PSG. Aquest moviment allunya qualsevol possibilitat que Simons torni al Camp Nou en el futur proper.

Xavi Simons, nou jugador del RB Leipzig

Xavi Simons, de 21 anys, havia estat cedit al Leipzig des del 2023. La seva negativa a tornar al PSG i el desig del mateix club de vendre'l van accelerar les negociacions. L'acord es va tancar en 50 milions d'euros fixos més 30 en variables de fàcil compliment.

Aquesta operació representa un èxit financer per al PSG i una aposta ferma del Leipzig pel jove talent. Amb aquest traspàs, Simons signa un contracte amb el Leipzig fins al 2027. Aquest compromís el vincula al club alemany per a les pròximes temporades, allunyant-lo definitivament del Barça.

Un escenari sense retorn per al Barça

Encara que Xavi Simons es va formar a La Masia, el seu futur immediat serà a la Bundesliga: ha quedat lligat al Leipzig fins al 2027. El Barça, per tant, haurà de buscar altres opcions per reforçar la seva plantilla en aquesta posició. Aquest moviment també té implicacions per al PSG.

La venda de Xavi Simons permet al club de París equilibrar les seves finances després de les recents inversions. A més, facilita altres operacions estratègiques, com la cessió de Skriniar al Fenerbahçe, ja que el PSG havia assolit el límit de jugadors cedits permès per la UEFA. Una vegada més, Fabrizio Romano ha avançat un moviment clau per al mercat de fitxatges.