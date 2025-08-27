Oficial, Iñaki Peña trenca el seu silenci i carrega contra el Barça: 'Així són...'
El porter alacantí Iñaki Peña renova amb el Barça abans de sortir cedit a l’Elx fins a final de temporada
El porter alacantí Iñaki Peña, format a les categories inferiors del Barça, ja ha tancat el seu futur a pocs dies del tancament del mercat de fitxatges d'estiu. Després de renovar fins al 2029 amb el Barça, Iñaki Peña jugarà cedit a l'Elx d'Eder Sarabia, que ve com un tret després de tornar a Primera Divisió després d'algunes temporades. Iñaki Peña ja és a Alacant i, després de tancar la seva continuïtat al Barça per poder sortir cedit, no ha dubtat ni un segon a l'hora de trencar el seu silenci.
Iñaki Peña ha viscut un final de temporada molt complicat i la seva situació tampoc va canviar durant la pretemporada amb el Barça. De fet, Iñaki Peña, menyspreat per Flick, no va arribar a disputar ni un minut durant la gira asiàtica, cosa que va sorprendre molt i que va demostrar que estava més fora que dins. A més, el Barça, motivat per Hansi Flick, va decidir renovar Wojciech Szczęsny, que serà inscrit en les pròximes hores després de tancar-se la cessió d'Iñaki Peña, porter alacantí.
Iñaki Peña ha acabat la seva etapa al Barça tocat i, com era d'esperar, no ha dubtat ni un segon a l'hora de trencar el seu silenci: dard al Barça. De fet, fonts del Barça asseguren que Iñaki Peña va quedar decebut amb un Hansi Flick que el va asseure a la banqueta després d'un petit retard en una xerrada durant la Supercopa. Ara, un cop tancada la seva cessió a l'Elx d'Alacant, Iñaki Peña ha trencat el seu silenci: dard al Barça després d'un mercat de fitxatges d'estiu ple de caos i incertesa.
Iñaki Peña ja és a Elx per acabar de tancar, de manera definitiva, la seva cessió pel club d'Alacant, que ha començat la temporada de manera excel·lent. Eder Sarabia ha estat clau en el fitxatge d'un Iñaki Peña que, abans d'arribar cedit a Elx, ha tancat la seva renovació amb el Barça fins al juny de 2029. Iñaki Peña, que havia de ser el quart porter del Barça en cas de quedar-se, ha acceptat sortir cedit, ja que vol disputar minuts a l'elit del futbol.
Després d'aterrar a l'aeroport d'Alacant, Iñaki Peña va trencar el seu silenci i va llançar un dard enverinat al Barça. El mercat de fitxatges ha estat molt dur per a un Iñaki Peña que, ja de manera definitiva, posa punt final a la seva etapa al FC Barcelona. "El mercat al Barça és com és", va dir Iñaki Peña en aterrar a Alacant, deixant caure que ho ha passat francament malament durant la pretemporada amb el Barça de Flick.
El fitxatge encara no ha estat oficialitzat per part de l'Elx, ja que s'estan acabant d'ultimar els últims detalls del contracte, però s'espera que arribi en les pròximes hores. Iñaki Peña s'ha mostrat satisfet i ha assegurat que ja ha anat seguint els primers partits de Lliga de l'Elx, que és dotzè amb 2 punts sumats en dues jornades de competició.
