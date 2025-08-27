El portero alicantino Iñaki Peña, formado en las categorías inferiores del Barça, ya ha cerrado su futuro a pocos días del cierre del mercado de fichajes de verano. Tras renovar hasta 2029 con el Barça, Iñaki Peña jugará cedido en el Elche de Eder Sarabia, que viene como un tiro tras volver a Primera División tras algunas temporadas. Iñaki Peña ya está en Alicante y, tras cerrar su continuidad en el Barça para poder salir cedido, no ha dudado ni un segundo a la hora de romper su silencio.

Iñaki Peña ha vivido un final de temporada muy complicado y su situación tampoco cambió durante la pretemporada con el Barça. De hecho, Iñaki Peña, ninguneado por Flick, no llegó a disputar ni un minuto durante la gira asiática, algo que chocó mucho y que demostró que estaba más fuera que dentro. Además, el Barça, motivado por Hansi Flick, decidió renovar a Wojciech Szczęsny, que será inscrito en las próximas horas tras cerrarse la cesión de Iñaki Peña, portero alicantino.

Iñaki Peña ha acabado su etapa en el Barça tocado y, como era de esperar, no ha dudado ni un segundo a la hora de romper su silencio: dardo al Barça. De hecho, fuentes del Barça aseguran que Iñaki Peña quedó decepcionado con un Hansi Flick que le sentó en el banquillo tras un pequeño retraso en una charla durante la Supercopa. Ahora, una vez cerrada su cesión al Elche de Alicante, Iñaki Peña ha roto su silencio: dardo al Barça tras un mercado de fichajes de verano lleno de caos e incertidumbre.

Oficial, Iñaki Peña rompe su silencio y carga contra el Barça: 'Así son las cosas...'

Iñaki Peña ya está en Elche para acabar de cerrar, de forma definitiva, su cesión por el club de Alicante, que ha empezado la temporada de forma excelente. Eder Sarabia ha sido clave en el fichaje de un Iñaki Peña que, antes de llegar cedido a Elche, ha cerrado su renovación con el Barça hasta junio de 2029. Iñaki Peña, que iba a ser el cuarto portero del Barça en caso de quedarse, ha aceptado salir cedido, pues quiere disputar minutos en la élite del fútbol.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Alicante, Iñaki Peña rompió su silencio y lanzó un dardo envenenado al Barça. El mercado de fichajes ha sido muy duro para un Iñaki Peña que, ya de forma definitiva, pone punto y final a su etapa en el FC Barcelona. "El mercado en el Barça es como es", dijo Iñaki Peña al aterrizar en Alicante, dejando caer que lo ha pasado francamente mal durante la pretemporada con el Barça de Flick.

El fichaje todavía no ha sido oficializado por parte del Elche, pues se están acabando de ultimar los últimos detalles del contrato, pero se espera que llegue en las próximas horas. Iñaki Peña se mostró satisfecho y aseguró que ya ha ido siguiendo los primeros partidos de Liga del Elche, que es duodécimo con 2 puntos sumados en dos jornadas de competición.