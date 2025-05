Pau Cubarsí s'acomiada del seu soci ideal: Fitxa per l'Inter de Milà, confirmat

L'arribada de Hansi Flick al vestidor del Barça ha revolucionat completament la forma de jugar de l'equip culé. El FC Barcelona ha tornat a destacar per la seva alta pressió i per la seva impecable sortida de pilota. A més, altres aspectes estratègics com el treball del fora de joc mereixen un punt i a part: una cosa així no s'havia vist ni en els millors moments del club català.

Aquest últim punt és mèrit gairebé exclusiu de la línia defensiva, que es veu forçada a actuar a gairebé 50 metres de la seva porteria. I si hi ha un futbolista que destaca especialment en aquest art és Pau Cubarsí. Malgrat la seva extrema joventut, amb només 18 anys s'ha convertit en un dels millors centrals del món, i juga com si portés una dècada a l'elit.

Pau Cubarsí s'ha convertit en la gran joia de La Masia, i al Barça estan encantats amb el jove central. El seu rendiment a la final de la Copa del Rei és una fidel mostra del que és capaç de fer. La seva sortida de pilota és senzillament magistral, i el seu treball i rendiment defensiu és a l'altura dels millors.

Pau Cubarsí es queda sol davant el perill

Tot just Pau Cubarsí va complir la majoria d'edat, Joan Laporta i la direcció esportiva van passar a renovar el contracte del canterà. El club va millorar les seves condicions econòmiques i va ampliar el seu vincle fins al 2029 fixant una clàusula de 500 milions. La seva capacitat per anticipar, la seva serenitat sota pressió i la seva intel·ligència tàctica fan de Cubarsí un dels millors centrals del futbol actual.

Ara bé, és evident que Pau Cubarsí necessita un company que estigui a la seva altura. En aquest curs, el seu ajudant ha estat Iñigo Martínez, però malgrat el seu gran rendiment Deco ja està buscant el seu reemplaç: no podem oblidar que ja té 33 anys. D'altra banda, Ronald Araújo no convenç i Eric García sembla que no té el nivell suficient per ser titular indiscutible en aquest Barça.

El fitxatge de Jonathan Tah

Davant tal escenari, Deco semblava tenir lligat el fitxatge de Jonathan Tah. El Barça tenia un acord amb el defensa alemany del Leverkusen, però Laporta encara no ha donat llum verda al fitxatge definitiu. Davant tal escenari, Tah s'ha cansat d'esperar i estaria negociant amb l'Inter de Milà el seu fitxatge per a aquest estiu.

Simone Inzaghi ha demanat incorporar un nou central a l'equip, i el encara central del Leverkusen, és una peça molt valorada. La conjuntura econòmica del Barça pot acabar dificultant el fitxatge del central internacional a causa del fair play financer. L'Inter de Milà es posiciona amb força per Jonathan Tah, qui apuntava a ser el soci ideal de Pau Cubarsí al Barça.