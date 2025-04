Flick repeteix el seu invent amb l'Inter de Milà, li ho diu a Ronald Araújo: 'Vas a...'

Aquesta nit es disputa l'esperat partit entre el Barça i l'Inter de Milà corresponent a l'anada de les semifinals de la UEFA Champions League. El FC Barcelona arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir a la pròrroga el títol de la Copa del Rei davant l'etern rival, el Reial Madrid. Per la seva banda, l'Inter de Milà es presenta en hores baixes, encadenant diverses derrotes, amb lesions i amb molt desgast físic.

Serà un duel vibrant en què els de Flick voldran fer un pas més cap al triplet i en el qual buscaran un resultat el més ampli possible. L'Inter de Milà serà un os dur de rosegar, però els neroazzurri es presenten a la cita amb més dubtes que certeses. L'equip d'Inzaghi ha viscut una setmana negra i el tècnic del FC Barcelona té un pla per treure avantatge del primer assalt.

La Roma també l'ha derrotat a la Lliga i li pot complicar enormement l'Scudetto italià. La seva crisi esportiva ve donada també fruit dels problemes físics d'alguns dels seus futbolistes. Concretament, Thuram i Pavard, peces bàsiques en l'esquema de l'Inter, seran molt probablement baixes en l'encontre davant el Barça.

L'onze de Flick davant l'Inter de Milà

El partit es presenta tremendament apassionant tenint en compte que tant Barça com Inter són dos dels millors equips de la competició. Flick no vol sorpreses i sortirà amb tot encara que haurà de realitzar certs canvis per lesió. Ferran Torres seguirà jugant de '9' davant la lesió del golejador polonès Robert Lewandowski.

També és molt probable que el tècnic alemany mogui fitxa en la línia defensiva: Balde encara no està per jugar. El seu lloc l'ocuparà molt probablement Ronald Araújo, que ja va disputar els minuts finals de la final de Copa desplaçant Iñigo Martínez al lateral. Flick ha decidit repetir l'experiment i així ho ha comunicat al central uruguaià.

Ronald Araújo desplaça Iñigo Martínez

La idea de Flick és que el central charrúa passi a l'eix central de la defensa fent parella juntament amb Pau Cubarsí. D'aquesta manera, l'uruguaià desplaçarà a la banda Iñigo Martínez: una decisió arriscada, però que pot donar els seus fruits. Ronald Araújo pot convertir-se en peça bàsica en l'encontre contra els italians pel seu poder físic i capacitat de correcció.

Flick valora especialment la seva experiència i velocitat en un partit tan determinant. Sens dubte, una oportunitat única que es brinda a Ronald Araújo, que podria recuperar el seu lloc de titular en funció del seu rendiment davant l'Inter de Milà. Hansi Flick aposta per l'experiència, no vol sorpreses en un partit tan decisiu que pot començar a marcar el pas a la gran final.