Del Camp Nou al Bernabéu, el Barça ho deixa escapar: Frenkie de Jong surt guanyant

Real Madrid i FC Barcelona, els dos gegants del futbol mundial, sempre estan en competència per títols, però també pels millors fitxatges. Encara que Florentino Pérez i Joan Laporta mantenen una bona relació, les disputes entre ambdós presidents no han estat poques.

En els últims anys, ambdós clubs han estat en una constant guerra per les millors incorporacions. Un exemple és el cas d'Arda Güler, qui va estar molt a prop de fitxar pel Barça, però va acabar al Real Madrid. Ara, un cas similar podria definir el futur de Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong, peça clau al Barça

Frenkie de Jong està vivint el seu millor moment des que va arribar al FC Barcelona. Gràcies al treball de Hansi Flick, el migcampista neerlandès s'ha consolidat com un dels pilars de l'equip.

El seu rendiment ha estat tan bo que ha deixat clar que és indiscutible al mig del camp blaugrana. A més, tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, tot apunta que la seva renovació va per bon camí i que el seu futur al Barça està assegurat.

El gran estat de forma de Frenkie de Jong ha estat clau al centre del camp del Barça. De fet, el seu rendiment està sent tan bo que Deco i Laporta han decidit descartar el fitxatge de Sandro Tonali. Això sí, ara Florentino es frega les mans.

L'interès del Real Madrid en Sandro Tonali

Sandro Tonali, migcampista del Newcastle, és un dels futbolistes més complets que hi ha actualment al mercat. La seva capacitat defensiva, combinada amb la seva qualitat per treure la pilota jugada, el converteixen en un jugador molt valuós. El Barça, per exemple, el té en el seu punt de mira des de fa temps.

El club català havia mostrat interès en Sandro Tonali el 2020 i va llançar una oferta de 65 milions d'euros. No obstant això, segons informen des de 'Marca', ara tot indica que serà el Real Madrid qui iniciarà l'ofensiva.

Tonali ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de canviar d'aires aquest estiu, i el Real Madrid necessita un jugador del seu perfil per reforçar el mig del camp. Amb la sortida d'alguns jugadors i la necessitat d'un migcampista que aporti equilibri, el fitxatge de Sandro Tonali podria ser una prioritat per al club blanc.

La competència entre el Barça i el Real Madrid

Amb el Real Madrid a l'avantguarda en la cursa per Sandro Tonali, el Barça se centrarà en renovar a Frenkie de Jong.

La possibilitat de fitxar Tonali està pràcticament descartada per al club català, que segueix confiant en el rendiment de De Jong. Així, la batalla pel mig del camp podria tenir una resolució en els pròxims mesos, amb el Barça assegurant la seva estrella i el Real Madrid apostant per Sandro Tonali.