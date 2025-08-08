Oficial, el hacker Chema Alonso deixa el CTA: 'Càstig sever de Javier Tebas...'
Chema Alonso, hacker i especialista informàtic que va arribar al Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) per assessorar sobre temes d'intel·ligència artificial (IA), ha deixat el seu càrrec de manera totalment inesperada. Quan tothom ja havia acceptat que el hacker Chema Alonso estaria al capdavant del CTA a nivell tecnològic, la 'COPE' ha revelat que el madrileny deixa el seu càrrec. El motiu revelat és una "suposada incompatibilitat laboral", però la veritat és que Javier Tebas ha tingut molt de pes en aquesta decisió que el CTA ha hagut d'acatar sense protestar
El passat 21 de juliol, el CTA va publicar el seu nou organigrama, en què apareixia el nom del famós hacker espanyol Chema Alonso. Les xarxes socials van començar a cremar, sobretot perquè Chema Alonso, amb una àmplia i reputada trajectòria, tenia publicats, al seu perfil de 'X' (anteriorment Twitter), diversos tuits donant suport al Madrid. El CTA no li va donar gaire importància, però Javier Tebas sí que va estar molest per la decisió, que no ajuda a calmar les aigües a nivell arbitral: LaLiga genera molta polèmica
Chema Alonso va arribar al CTA el passat 21 de juliol per assessorar sobre innovació tecnològica i la implantació de la IA (intel·ligència artificial). En menys d'un mes, el hacker ha deixat el seu càrrec per una suposada incompatibilitat laboral, però la veritat és que Javier Tebas hi ha tingut molt a veure en aquesta decisió. El nomenament de Chema Alonso no li havia fet cap gràcia a Javier Tebas, ja que Chema Alonso, a més de ser madridista, estava negociant amb una empresa acusada de facilitar la pirateria
L'arribada de Chema Alonso al CTA va aixecar polseguera, sobretot perquè el hacker era un reconegut madridista que, lluny d'amagar-se, presumeix de ser del Real Madrid. El CTA no li va donar gaires voltes, cosa que no va passar amb Javier Tebas, president de LaLiga EA Sports i representant de tots els clubs immersos en ella. En aquestes últimes hores, Chema Alonso ha tancat la seva arribada a Cloudflare, una de les majors xarxes tecnològiques especialitzades en ciberseguretat
El fitxatge d'Alonso per Cloudflare no és una cosa que el CTA hagi obviat: el hacker serà vicepresident i director de Desenvolupament Internacional de la firma amb seu a San Francisco. Javier Tebas ha pressionat molt amb la finalitat d'aconseguir l'adeu d'un Chema Alonso que no pot estar a missa i repicant, segons expliquen fonts de LaLiga espanyola
El nomenament de Chema Alonso ja va generar polèmica, tot i que es va encarregar d'assenyalar que no era forofo i que sí que havia estat un gran seguidor de Raúl González i de Casillas. Segons Javier Tebas, Cloudflare és una plataforma que facilita la pirateria en el futbol, per la qual cosa la continuïtat de Chema Alonso al CTA no tenia sentit
