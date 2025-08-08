Chema Alonso, hacker y especialista informático que llegó al Comité Técnico de Árbitros (CTA) para asesorar sobre temas de Inteligencia Artificial (IA), ha dejado su cargo de forma totalmente inesperada. Cuando todo el mundo ya había aceptado que el hacker Chema Alonso estaría al frente del CTA a nivel tecnológico, la 'COPE' ha revelado que el madrileño deja su cargo. El motivo revelado es una "supuesta incompatibilidad laboral", pero lo cierto es que Javier Tebas ha tenido mucho peso en esta decisión que el CTA ha tenido que acatar sin rechistar.

El pasado 21 de julio, el CTA publicó su nuevo organigrama, en el que aparecía el nombre del famoso hacker español Chema Alonso. Las redes sociales empezaron a arder, sobre todo porque Chema Alonso, con una amplia y reputada trayectoria, tenía publicados, en su perfil de 'X' (anteriormente Twitter), varios tweets apoyando al Madrid. El CTA no le dio demasiada importancia, pero Javier Tebas sí que estuvo molesto por la decisión, que no ayuda a calmar las aguas a nivel arbitral: LaLiga genera mucha polémica.

Chema Alonso llegó al CTA el pasado 21 de julio para asesorar sobre Innovación Tecnológica y la implantación de la IA (Inteligencia Artificial). En menos de un mes, el hacker ha dejado su cargo por una supuesta incompatibilidad laboral, pero lo cierto es que Javier Tebas ha tenido mucho que ver en esta decisión. El nombramiento de Chema Alonso no le había hecho ninguna gracia a Javier Tebas, pues Chema Alonso, además de ser madridista, estaba negociando con una empresa acusada de facilitar la piratería.

Oficial, el hacker Chema Alonso deja el CTA: 'Severo castigo de Javier Tebas...'

La llegada de Chema Alonso al CTA levantó polvareda, sobre todo porque el hacker era un reconocido madridista que, lejos de esconderse, presumía de ser del Real Madrid. El CTA no le dio demasiadas vueltas, algo que no sucedió con Javier Tebas, presidente de LaLiga EA Sports y representante de todos los clubes inmersos en ella. En estas últimas horas, Chema Alonso ha cerrado su llegada a Cloudflare, una de las mayores redes tecnológicas especializadas en ciberseguridad.

El fichaje de Alonso por Cloudfare no es algo que el CTA haya obviado: el hacker será vicepresidente y director de Desarrollo Internacional de la firma con sede en San Francisco. Javier Tebas ha presionado mucho con el fin de lograr el adiós de un Chema Alonso que no puede estar en misa y repicando, según explican fuentes de LaLiga española.

El nombramiento de Chema Alonso ya generó polémica, aunque se encargó de señalar que no era forofo y que sí había sido un gran seguidor de Raúl González y de Casillas. Según Javier Tebas, Cloudfare es una plataforma que facilita la piratería en el fútbol, por lo que la continuidad de Chema Alonso en el CTA carecía de sentido.