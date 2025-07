El secret que amaga Chema Alonso, el fitxatge estrella dels àrbitres espanyols

Chema Alonso, àmpliament reconegut com un dels hackers ètics més destacats d'Espanya, acaba de convertir-se en el protagonista absolut del dia. Sí, perquè ha estat fitxat pel Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) com a responsable d'implementar la intel·ligència artificial. La seva tasca consistirà a aplicar sistemes d'IA per ajudar amb la designació d'àrbitres, així com en els criteris d'ascens i descens en l'arbitratge espanyol.

El que amaga Chema Alonso, el fitxatge estrella dels àrbitres espanyols

Chema Alonso va destacar des de ben jove en el món del hacking i la seguretat digital, participant en conferències internacionals com Black Hat i Defcon. Tanmateix, la seva fama es va disparar després de ser contractat per Telefónica per encapçalar ElevenPaths, la filial tecnològica especialitzada en ciberseguretat. Allà va ser CEO i després va formar part del Comitè Executiu com a Chief Data Officer i Chief Digital Officer.

Però, sens dubte, Chema Alonso també és reconegut pel seu curiós vestuari i les seves relacions personals. El seu gorro de ratlles, així com la seva estètica 'heavy' han protagonitzat imatges realment curioses, com aquella en què apareix saludant el Rei Felip VI amb total normalitat. Sens dubte, parlem d'un personatge ben curiós que ara s'uneix al món del futbol.

Precisament relacionat amb l'esport rei a Espanya, Chema Alonso destaca per la seva amistat amb Íker Casillas. Els hem pogut veure junts en diverses ocasions i sembla que mantenen una relació força propera. Tots dos són de Móstoles, però gràcies als seus èxits han pogut establir la seva residència a La Finca, la urbanització de Pozuelo de Alarcón, on resideixen les majors celebritats del país.

Chema Alonso s'uneix al CTA

Fran Soto, president del Comitè Tècnic Arbitral, ha presentat el nou organigrama de la institució amb canvis importants. Marta Frías estarà al capdavant de les relacions institucionals, mentre que Fernández Borbalán serà el responsable tècnic i Prieto Iglesias estarà al capdavant del VAR. Això sí, el nomenament de Chema Alonso com a responsable d'implementar la intel·ligència artificial entre els àrbitres espanyols ha estat el més destacat.

Chema Alonso, amic proper d'Íker Casillas i reputat hacker, ha estat designat com a assessor d'Innovació Tecnològica i IA. Sens dubte, un càrrec important del qual haurà de treure la seva millor versió. El CTA ha pres una decisió sense precedents i encara està per veure quins resultats ofereix.