Oficial, Gerard Romero ho confirma: Hansi Flick no el vol, és fora, adeu Barça

La direcció esportiva del Barça treballa intensament per donar forma a les noves incorporacions, però també a les sortides. Amb els futbolistes gaudint de les seves merescudes vacances, Deco està aprofitant per fer els primers moviments. Després de reunir-se amb Hansi Flick a Formentera, el director esportiu culer té feina per a les pròximes setmanes.

Pel que fa als fitxatges, Deco ja ha assegurat la incorporació de Joan García, que tenia molts pretendents per marxar del club perico, però que va prioritzar quedar-se a la Ciutat Comtal. Això sí, Joan no serà l’última incorporació que el Barça faci aquest estiu. I és que Hansi Flick també ha demanat el fitxatge de Nico Williams.

Ara bé, tal com ha comentat Gerard Romero al seu canal de Twitch, més enllà de les entrades també cal contemplar sortides. Deco també està treballant activament per intentar col·locar al mercat els descartats de Hansi Flick. La sortida de Pablo Torre, per exemple, està cada cop més a prop, però Gerard Romero ha explicat que hi ha molt més.

Gerard Romero confirma els plans de Hansi Flick

Tal com ha explicat Gerard Romero, el pla de Hansi Flick és clar. "Héctor Fort i un central estan a la rampa de sortida". Un al·legat contundent, però que té tot el sentit del món.

El lateral dret del Barça, Héctor Fort, ha tingut un paper testimonial a l’equip aquesta temporada sota les ordres de Hansi Flick. El de la Masia, tot i ser un dels convocats habituals, amb prou feines va disputar 628 minuts al llarg dels 20 partits en què va participar. Koundé és el titular indiscutible a la demarcació i Flick no ha confiat en el jugador del planter a l’hora de dosificar el francès.

Hansi Flick ha demostrat tenir més confiança en Eric García, que s’ha convertit en un suplent de garanties per a l’internacional gal. La polivalència del de Martorell agrada al tècnic alemany, que també l’ha utilitzat al pivot. En conseqüència, Héctor Fort estaria a la rampa de sortida i el València sembla ser el seu possible destí.

Gerard Romero no ho diu, però no cal: Andreas Christensen també haurà de marxar

Gerard Romero ha assenyalat el nom d’Héctor Fort com una sortida molt probable aquest estiu. Tanmateix, també ha afegit que un central acompanyarà el jugador del planter i és molt probable que sigui Andreas Christensen. Deco va afirmar que "tenim cinc centrals i un ha de marxar, però Ronald Araújo no marxarà"

Andreas Christensen ha tingut una temporada molt dolenta i amb prou feines ha tingut continuïtat. Només a la recta final ha tingut cert protagonisme. El danès té contracte fins al juny de 2026 i el Barça voldria aprofitar un traspàs de baix cost abans que quedi lliure l’estiu vinent.