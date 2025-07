Xabi Alonso demana el seu fitxatge després de veure la seva foto amb la samarreta del Madrid: 'És TOP'

Xabi Alonso està encantat de ser l'entrenador del Real Madrid. Se li nota a la cara i també en la manera de treballar. Els jugadors ho perceben: l'ambient és molt més receptiu que en l'última etapa de Carlo Ancelotti.

Aquesta connexió ha donat resultats immediats. El Real Madrid ja és als quarts de final del Mundial de Clubs després d'eliminar la Juventus. L'equip juga amb ritme, energia i, sobretot, amb una idea clara del que vol Xabi Alonso.

Els nous fitxatges brillen amb llum pròpia

Els nous fitxatges estan rendint a gran nivell. Alexander-Arnold aporta en atac, Gonzalo García aprofita cada oportunitat i Dean Huijsen ha sorprès tothom. El jove central s'ha convertit en el líder de la defensa: el seu rendiment ha convençut el cos tècnic i el vestidor.

Amb la defensa ben coberta, Xabi Alonso ja pensa en altres fronts. I la seva atenció està posada al mig del camp, una zona clau per al seu model de joc. Precisament, per a aquesta zona, Xabi ha demanat el fitxatge d'un jugador que ja ha posat la samarreta del Real Madrid.

Kees Smit, el nou objectiu de Xabi Alonso

Xabi Alonso busca un migcampista amb visió i ordre, algú que pugui dirigir l'equip des de la base. En aquest perfil encaixa perfectament Kees Smit, la darrera joia del futbol neerlandès que milita a l'AZ Alkmaar.

El jove migcentre ha despertat l'interès dels grans d'Europa. Entre ells, el Real Madrid, que ja l'està seguint de prop. El seu talent, capacitat tàctica i joventut el converteixen en una opció molt atractiva per al futur blanc.

Kees Smit es confessa

Més enllà del seu nivell futbolístic, hi ha un detall que podria facilitar la seva arribada. En les últimes hores ha sortit a la llum una foto de Kees Smit amb la samarreta del Real Madrid. Un gest que no ha passat desapercebut a Valdebebas.

El fet que el jugador sigui madridista de cor podria inclinar la balança. En un mercat tan competitiu, qualsevol detall compta. I el club blanc ho sap.

El seu preu rondaria els 30 milions d'euros

Per ara, l'AZ Alkmaar ha taxat la seva jove perla en uns 30 milions d'euros. Una xifra elevada, però assumible si Xabi Alonso hi dona el vistiplau. El tècnic basc valora seriosament el fitxatge de Kees Smit, encara que encara no s'ha pres una decisió definitiva.

El que està clar és que el Real Madrid no li perd la pista. Kees Smit està al radar blanc, i el seu futur podria estar molt aviat al Santiago Bernabéu.