Joan Laporta tanca el fitxatge de l'estiu, 18 anys, millor que Julián Álvarez: '1M...'

Julián Álvarez, davanter argentí de l'Atlético de Madrid, agrada al Barça, però el seu fitxatge està totalment descartat per a aquest mercat de fitxatges d'estiu. Joan Laporta, això sí, vol fitxar un davanter amb gol que comenci a rellevar Robert Lewandowski i, per tant, ha decidit acudir al mercat de fitxatges. Dit i fet: Joan Laporta tanca el gran fitxatge de l'estiu, un davanter de 18 anys arriba al Barça i pot acabar sent fins i tot millor que Julián Álvarez, davanter TOP

Quan ningú s'ho esperava, el Barça ha revolucionat el mercat de fitxatges amb un acord espectacular ja confirmat per reforçar el primer equip que lidera Joan Laporta. L'últim a tancar-se suposarà una autèntica bomba, ja que el Barça ja hauria tancat gratis l'arribada del nou Julián Álvarez. Hansi Flick demanava reforços a la zona d'atac i els tindrà, ja que el Barça ha fet els deures trencant el mercat de fitxatges amb l'arribada del nou Julián Álvarez

El Barça no s'oblida de Julián Álvarez, però, mentrestant, treballa per tancar l'ascens al primer equip del davanter Jan Virgili. Virgili arriba del Juvenil A i, a més d'estar en dinàmica de primer equip, no es descarta que tingui un lloc a la plantilla de Hansi Flick ideada per Joan Laporta

Laporta considera que Virgili és un gran projecte de futur i vol que comenci a tenir minuts: el seu debut a la pretemporada per Àsia està més que assegurat