El Barça té lligat a Lamine Yamal, jove perla emergent, fins al 30 de juny de 2031, encara que haurà de signar quan faci 18 anys aquest pròxim 13 de juliol. Aquesta data està marcada al calendari del Barça i, sobretot, de Yamal, que podrà treure's el carnet de conduir i que està llest per fitxar per un nou equip. El Barça té blindat un Lamine Yamal que s'ha convertit en tot un reclam per a les marques, però el club ja sap que ha fitxat per un nou equip.

Segons ha pogut saber 'e-Notícies' en exclusiva, Lamine Yamal està molt a prop de convertir-se en ambaixador de la marca d'automòbils CUPRA, que funciona sota el paraigua del Grup Volkswagen. Tal com va passar amb Ansu Fati, CUPRA està treballant per fitxar Lamine Yamal, que passarà a convertir-se en el gran emblema comercial de la marca a partir d'aquest estiu. CUPRA ha posat molta energia a tancar el fitxatge de Lamine Yamal, sobretot perquè el crack del Barça té 17 anys i interessa que el seu primer cotxe es viralitzi.

La idea de CUPRA és clara i evident: acaba contracte amb Ansu Fati, que va començar a ser ambaixador de la marca el 2021, i vol apostar fort per Lamine Yamal. El jugador del Barça, que treballa amb les principals marques comercials del món, està molt a prop de signar amb CUPRA, cosa que ha pogut confirmar en exclusiva aquest mateix digital. Dit això, Lamine Yamal conduiria un nou model de CUPRA un cop es tregui el carnet de conduir, al qual podrà optar a partir del 13 de juliol de 2025.

Bomba al Barça: Lamine Yamal fitxa per un nou equip, ja recorda a Ansu Fati

CUPRA és un dels patrocinadors principals del Barça des de fa unes quantes temporades i ara vol apostar molt fort per Lamine Yamal. Tots els jugadors del Barça compten amb un model de CUPRA a la seva disposició durant la temporada, però cracks com Marc-André ter Stegen o Ansu Fati eren ambaixadors de la marca.

Ara, la idea de CUPRA, que treballa enfocada a Espanya, passa per fitxar Lamine Yamal, que es convertirà en la cara visible de la marca amb seu al nostre país.

Quins plans té CUPRA per a Lamine Yamal? El Barça ja està atent, fitxatge confirmat

CUPRA fa mesos que treballa en el disseny i desenvolupament d'un nou model: el CUPRA Raval. Es tracta d'un cotxe 100% elèctric amb una potència de 226 CV i que es començarà a comercialitzar a partir d'aquest mateix 2025. L'objectiu de CUPRA és que Lamine Yamal es converteixi en el gran promotor d'aquest nou model de CUPRA, que va ser presentat sota el nom d'UrbanRebel.

L'acord entre CUPRA i Lamine Yamal està a punt de tancar-se, encara que les pretensions del futbolista del Barça han estat un petit obstacle per a la marca amb fàbrica a Martorell. CUPRA vol afanyar-se per aconseguir que el primer cotxe de Lamine Yamal sigui de la seva marca, ja que és una cosa que es viralitzarà i que serà vista a tot el món. De moment, Lamine Yamal ja està estudiant per treure's el carnet de conduir i està previst que, de cara al mes d'octubre, ja disposi de la seva llicència per conduir.