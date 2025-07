Oficial, el favorit de Xabi Alonso diu adeu al Reial Madrid: 'Problemes de salut'

El mercat de fitxatges ja ha entrat a la fase més important i, per tant, el Reial Madrid ja ha agafat velocitat de creuer per acabar d'ultimar la seva primera plantilla. Xabi Alonso, això sí, ja sap que no podrà comptar amb un dels seus fitxatges preferits, ja que aquesta arribada s'ha cancel·lat per uns suposats i aparents problemes de salut. El Reial Madrid va a la recerca de nous migcampistes, però el preferit de Xabi Alonso finalment no podrà arribar al club blanc: no ha superat les proves mèdiques, segons fonts blanques.

Oficial, el preferit de Xabi Alonso diu adeu al Reial Madrid: 'Problemes de salut'

El Reial Madrid estava treballant per completar el fitxatge d'Abdellah Ouazane, migcampista marroquí de 18 anys que juga a l'Ajax. A Xabi Alonso li encantava Abdellah Ouazane i tenia previst provar-lo durant la pretemporada, però finalment el fitxatge s'ha hagut de cancel·lar i el marroquí diu adeu al Reial Madrid. Molts grans clubs europeus s'estaven disputant el fitxatge d'Abdellah Ouazane, però el migcampista marroquí s'havia decidit pel Reial Madrid.

Segons ha avançat el periodista Ramon Álvarez de Mon al seu compte de 'X' (abans Twitter), el fitxatge d'Abdellah Ouazane pel Reial Madrid ha estat cancel·lat. "En els tràmits previs al fitxatge, tot sembla indicar que ha fallat alguna cosa vinculada al reconeixement mèdic", apuntava el periodista i creador de contingut espanyol.

A més, Álvarez de Mon va voler matisar que el Reial Madrid no ha tingut la culpa que no s'hagi completat l'operació. El Reial Madrid i, sobretot Xabi Alonso, tenia molta il·lusió dipositada en aquest jugador, que havia de tenir fitxa del filial. El fitxatge s'ha cancel·lat, però el Reial Madrid seguirà treballant per millorar la seva zona medul·lar durant aquest mercat de fitxatges d'estiu: encara queda molt marge i Alonso respira alleujat.