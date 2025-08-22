Disputa d'Arda Güler al vestidor del Reial Madrid per culpa de l’últim fitxatge
El migcampista turc sap que l'argentí li pot prendre el seu rol al mig del camp
Arda Güler sembla que ha recuperat la confiança. Després d'un curs ple d'alts i baixos, el migcampista turc ha sentit per primer cop que l'entrenador confia de veritat en ell.
Xabi Alonso li ha donat protagonisme a l'onze i l'afició comença a veure en ell el jugador diferencial que tant prometia.
Tanmateix, el panorama pot canviar en qüestió de setmanes i tornar-lo a l'escenari més temut: la banqueta.
L'amenaça no arriba per una davallada de rendiment, sinó per l'arribada d'un Mastantuono que il·lusiona tant al club com a la graderia.
La direcció esportiva ha apostat fort per una jove perla que ja demana pas i la presència de la qual amenaça el rol de Güler a l'equip. Aquesta incertesa, a pocs dies de tancar-se el mercat, ha encès totes les alarmes.
Franco Mastantuono, l'ombra que preocupa el turc
El nom que genera tanta inquietud a l'entorn de Güler és Franco Mastantuono. El jove argentí va aterrar a Madrid fa pocs dies i ja s'ha guanyat elogis per part de la directiva i del mateix Alonso.
L'il·lusió que desperta entre l'afició és enorme, i l'entrenador no amaga que vol trobar-li un espai aviat a l'onze inicial.
El problema és que aquest espai podria sortir de la zona que ara mateix ocupa Güler. Perquè Mastantuono jugui, el turc hauria de competir directament amb ell en diverses posicions de la medul·lar, cosa que encendria una rivalitat inesperada.
A Valdebebas són conscients que un dels sacrificats podria ser el mateix Güler, una cosa que no agrada gens a l'internacional otomà.
El fantasma de la banqueta i la por de repetir errors
La temporada passada ja va deixar cicatrius profundes a l'ànim d'Arda Güler. Li van prometre un paper protagonista i va acabar relegat a la banqueta en massa ocasions, cosa que fins i tot el va portar a buscar suport psicològic.
Ara, amb l'irrupció de Franco Mastantuono, tem que es repeteixi la mateixa història que tant el va frustrar.
El migcampista vol ser important de veritat i no una opció secundària. Sap que el Real Madrid compta amb intocables a l'onze, tant a la medul·lar com a l'atac, cosa que redueix els espais disponibles.
L'arribada de l'argentí, en aquest context, és un cop que el turc no està disposat a assumir sense protestar.
L'ultimàtum d'Arda Güler
Per això, a les oficines del club blanc ja es parla d'un possible ultimàtum. Arda Güler confia a mantenir-se com a peça clau de Xabi Alonso, però ha advertit que no pensa repetir una temporada a l'ombra.
Si Franco Mastantuono li pren massa minuts, no descarta forçar la seva sortida immediata.
El turc vol triomfar al Santiago Bernabéu, però no a qualsevol preu. El futur dirà si Xabi Alonso aconsegueix encaixar tots dos talents o si el fitxatge de l'argentí acaba sent la sentència d'un futbolista que semblava haver recuperat tota la seva confiança.
Més notícies: