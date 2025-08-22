El popular periodista italiano Fabrizio Romano, gran especialista en el mercado de fichajes, ha confirmado que Rodrygo ya tiene nuevo equipo y que, por ende, está cerca de abandonar el Madrid. Tras un mercado de fichajes lleno de noticias y de rumores, todo parece indicar que Rodrygo, extremo brasileño del Real Madrid, abandonará el club blanco para ir hacia la Premier League. Ni City ni Arabia Saudí: al parecer y según explica Fabrizio Romano, Rodrygo viajará a Inglaterra para unirse a un grande e inesperado bloque inglés.

Muchos medios habían situado a Rodrygo en el Manchester City, sobre todo cuando el equipo de Guardiola se deshizo de Savinho, también brasileño y con pasado en el Girona FC. A pesar de los rumores, todo parece indicar que Rodrygo fichará por otro gran club de la Premier League y que, finalmente, dejará el Real Madrid en este mercado de fichajes. Así lo ha dejado caer el periodista italiano Fabrizio Romano, que acumula millones de seguidores tanto en Instagram como en 'X' (anteriormente conocida como Twitter): el fichaje de Rodrygo se calienta.

Rodrygo no disputó ningún minuto en el estreno liguero del Madrid ante Osasuna, por lo que todas las alarmas se dispararon. Xabi Alonso no cuenta con el extremo brasileño, que tiene pie y medio fuera del Madrid a menos de 9 días para el cierre del mercado de fichajes de verano. La idea del Madrid era y es muy clara y pasa por vender a Rodrygo siempre que algún club ponga unos 100 millones encima de la mesa: Fabrizio Romano lo confirma.

Oficial, Fabrizio Romano confirma que Rodrygo tiene nuevo equipo: 'Ni City ni Arabia'

Rodrygo se ha convertido en el gran culebrón del Madrid durante este mercado de fichajes, pero Fabrizio Romano asegura que esta 'historia' está cerca de tener un final, quizás no feliz. Florentino Pérez acepta que Rodrygo se vaya, pero quiere una cifra cerca a los 100 millones para liberar al extremo brasileño, que despertó el interés de Manchester City, entre otros clubes. A pesar de que Rodrygo sonaba para fichar por el Manchester City o por algún club de Arabia, Fabrizio Romano asegura que su destino será otro totalmente diferente.

De hecho, en estas últimas horas, muchos medios brasileños han asegurado que Rodrygo está muy cerca de fichar por el Liverpool, que sigue buscando sustituto tras perder a Luis Díaz. El colombiano, ahora en el Bayern de Múnich, ha dejado una huella complicada de borrar, por lo que el Liverpool está dispuesto a hacer un esfuerzo por Rodrygo.

Romano todavía no ha lanzado su 'Here We Go', pero todo parece indicar que podría llegar pronto, sobre todo porque Rodrygo no quiere seguir entrenando con el Madrid y sin jugar. El Liverpool, por su parte, prepara la última ofensiva para hacerse con el fichaje de un Rodrygo que ha enviado a sus agentes a la ciudad inglesa, según informan desde Brasil.