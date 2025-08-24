Jules Koundé coneix el seu substitut: El seu fitxatge pel Barça és un encert total
El francès, acabat de renovar fins al 2030, és una peça indiscutible al lateral dret de la defensa
Jules Koundé ha estat el protagonista en l'última setmana al Barça, la seva esperada renovació s'ha materialitzat definitivament. Malgrat els rumors de l'interès que ha despertat a la Premier, i especialment al City de Guardiola, Jules Koundé ha renovat el seu vincle fins al 2030. El francès s'ha convertit en un indiscutible per a Flick, assentant-se al lateral dret de la defensa.
La temporada passada ho va jugar pràcticament tot, disputant 53 partits oficials dels 60 possibles. El lateral gal es va perdre únicament 7 enfrontaments en el tram final per un problema muscular al seu bessó esquerre. La càrrega de partits i la nul·la rotació que va tenir durant la llarga temporada van propiciar els seus problemes físics.
Hansi Flick s'ho va jugar i va prendre la decisió de substituir el francès per Eric García, que s'havia convertit en el comodí de l'equip. Capaç de jugar a la zona central de la defensa i al pivot, al mig del camp també ho va fer a la part dreta de la defensa. Eric va acabar la temporada amb nota, demostrant a Hansi Flick que pot comptar amb la seva presència a l'onze quan l'ocasió ho requereixi.
De transferible al desembre a titular indiscutible
El rol d'Eric García a la primera part de la temporada va ser marginal i gairebé no va disposar de minuts de joc. Aquesta situació el va portar a plantejar-se la seva sortida del club al gener, on clubs com Girona o Real Sociedad van estar interessats a fer-se amb els seus serveis. Tanmateix, Flick va frenar la seva marxa davant l'onada de lesions que patia l'equip, especialment en defensa.
Casualment, el rol d'Eric García, a partir del gener, va canviar profundament i va passar a jugar amb regularitat. Flick el va utilitzar en diverses posicions segons ho necessitava en cada moment, des del pivot defensiu fins a la demarcació del lateral dret. El seu gran partit contra el Benfica a Lisboa, amb gol inclòs, va marcar un punt d'inflexió de forma positiva per al de Martorell.
Eric substitut de Koundé
Hansi Flick valora especialment la feina de l'esportista català i així ho ha expressat en diverses ocasions. Sense anar més lluny i de manera sorprenent, Eric va començar la temporada a l'onze inicial amb Jules Koundé a la banqueta. Gràcies a la seva polivalència, es preveu que Eric García pugui tenir molts minuts aquesta present temporada.
El missatge de Flick és clar, qui rendeixi, jugarà, el tècnic alemany no es casa amb ningú i el missatge ja ha estat enviat. Jules Koundé haurà de posar-se les piles si vol ser el titular, especialment pensant en la cita mundialista de 2026 i ser present a la selecció gala. Per això, Koundé sap que ha de jugar amb regularitat i Eric no l'hi posarà fàcil.
