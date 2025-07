Ni Arsenal ni Bayern, màxima sorpresa: Rodrygo es prepara, la xifra serà històrica

Rodrygo ha demostrat sobradament la qualitat que atresora a les seves botes. El '11' del Real Madrid ha estat protagonista d'algunes de les nits més màgiques viscudes al Santiago Bernabéu, com el seu doblet davant el Manchester City a la Champions League. La seva capacitat per decidir partits importants ha estat clau per al conjunt blanc en els últims anys.

Tanmateix, des de fa més d'un any, el seu futur ha ocupat massa hores de tertúlia i debat entre els aficionats madridistes. Les especulacions sobre la seva permanència o sortida han augmentat constantment, generant més dubtes que certeses sobre el seu futur al club blanc. Rodrygo no ha acabat d'assentar-se tot i tot el que ha fet, i ara tot fa indicar que marxarà aquest mateix estiu.

Unes paraules que van encendre la polèmica

Tot i ser un jugador indiscutible al Real Madrid, hores abans de la final de la Champions de 2024, Rodrygo va sorprendre tothom en parlar sobre el Manchester City. En una entrevista, el brasiler va reconèixer que l'equip anglès era el millor equip del món i no va tancar la porta a una possible sortida.

Això va provocar nombrosos rumors sobre el seu futur. Poc després, el seu entorn va sortir a desmentir les especulacions, assegurant que Rodrygo només pensava en el Real Madrid. Tanmateix, el mal ja estava fet, i els dubtes sobre la seva permanència al Bernabéu no han deixat de multiplicar-se des de llavors.

Ni Arsenal ni Bayern, màxima sorpresa: Rodrygo es prepara, l'oferta serà històrica

Amb la situació de Rodrygo cada cop més complicada, la seva sortida del Real Madrid sembla ser una opció més que viable. Arsenal i Bayern han estat negociant el seu traspàs durant setmanes, però cap dels dos ha arribat a oferir els 100 milions que demana Florentino Pérez.

Tanmateix, en les últimes hores ha aparegut un nou pretendent: el Liverpool. Els d'Arne Slot ja han fitxat Wirtz i Frimpong aquest estiu, però Rodrygo seria la cirera del pastís per completar el seu projecte.

El Liverpool sí que paga el que demana Florentino Pérez

A diferència de l'Arsenal i el Bayern, el Liverpool té el poder econòmic per complir amb les exigències del Real Madrid. Si el Liverpool accedeix als 100 milions d'euros que demana Florentino Pérez, Rodrygo es convertiria en la segona venda més cara de la història del club. Només la superaria la de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

En aquest sentit, el futur de Rodrygo sembla estar a punt de resoldre's, i la seva sortida podria ser una realitat en els pròxims dies. L'interès del Liverpool és més que real.