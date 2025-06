Oficial, diu NO al Bayern Munic pel Barça: Frenkie de Jong té problemes, ja se'n va

Un crack mundial ha rebutjat l'oferta del Bayern Munic per fitxar pel Barça i ocupar el lloc del migcampista neerlandès Frenkie de Jong. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', el Barça està treballant en la venda de Frenkie de Jong, que alliberaria molta massa salarial i deixaria la seva posició a una estrella mundial. Aquest futbolista, que no renovarà amb l'Arsenal, ha rebut ofertes de molts clubs, entre ells el Bayern Munic, però té clar que vol jugar al Barça l'any vinent.

