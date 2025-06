L’últim de Frenkie de Jong sorprèn tothom: la resposta de Joan Laporta és clara

Frenkie de Jong va arribar al FC Barcelona el 2019 com el millor migcampista jove del món. El seu fitxatge va generar grans expectatives per la seva qualitat i projecció. Tanmateix, el rendiment de l'holandès al llarg dels anys no ha estat tot el bo que es podria esperar

Passades diverses temporades, la realitat és que Frenkie ha deixat més ombres que llums a causa de la seva irregularitat. Els seus recurrents problemes físics i els seus alts i baixos en el seu rendiment al terreny de joc han marcat la seva trajectòria. Les crítiques dels aficionats han anat augmentant de to any rere any assenyalant la seva manca de compromís en moltes ocasions, especialment en partits importants

Però malgrat tot el que s'ha dit, de la mà de Hansi Flick, Frenkie de Jong s'ha anat fent un lloc a l'onze titular de manera gradual. Amb la confiança total del tècnic alemany, Frenkie ha aconseguit assolir un gran nivell. Això sí, tot i el seu bon rendiment, la seva situació contractual no ha canviat i continua generant una gran incertesa

La relació entre Frenkie de Jong i el Barça es troba en situació crítica

Fa ja diversos mesos que Joan Laporta ho té clar i així ho ha manifestat en diverses ocasions. Tots els jugadors que entrin en últim any de contracte hauran de començar la nova temporada amb els seus contractes renovats, altrament, no seguiran al club En aquest sentit, fa diversos mesos que es parla de la renovació de Frenkie de Jong, que acaba el seu contracte el 2026, però no acaba d'arribar

Fins ara, Frenkie de Jong sempre s'ha mostrat reticent a renovar, però en les últimes hores tot ha canviat. Segons informa l'entorn del jugador, De Jong ha decidit prescindir del seu representant per accelerar el tema de la seva renovació Sembla que l'agent del '21' no estava fent tot el possible per accelerar els tràmits i el futbolista ha dit prou: vol seguir i sap que s'ha de donar pressa

Frenkie de Jong mou fitxa i Joan Laporta respon

Malgrat el moviment que ha fet Frenkie de Jong en les últimes hores, la seva renovació encara no ha estat confirmada. Frenkie continua sense signar i Joan Laporta li ho ha deixat clar: el dia 30 de juny és la data límit El Barça no vol tenir cap jugador a la plantilla a un any vista de la finalització del seu contracte

Frenkie de Jong aposta pel projecte esportiu del Barça sabent que s'està forjant un projecte guanyador i de futur. Hansi Flick ha estat determinant en la decisió de l'holandès i en la seva decisió d'acceptar les noves condicions salarials. Tanmateix, l'estira-i-arronsa entre l'entitat i el jugador persisteix i tot pot passar en les properes setmanes