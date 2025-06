Arriba el gran dia: Frenkie de Jong ja ha confirmat el seu proper equip, Laporta guanya

El futur de Frenkie de Jong fa temps que genera molt de nerviosisme a l'entorn culer, ja que el seu contracte amb el FC Barcelona finalitza el 2026 i encara no ha renovat. Des de la seva arribada el 2019 com una de les grans promeses del futbol europeu, De Jong ha deixat més ombres que llums. La seva posició ideal al camp mai no ha estat clara i els seus recurrents problemes físics li han impedit mantenir la regularitat necessària

L'internacional neerlandès també ha estat procliu a rebre moltes i variades crítiques per la seva manca de compromís i la seva actitud en alguns partits. De fet, el Barça ha valorat en diverses ocasions la seva sortida per aquest motiu, però amb Hansi Flick a la banqueta tot ha canviat. El tècnic alemany ha estat la taula de salvació que necessitava Frenkie de Jong per retrobar-se a si mateix

Ara, el '21' ha trobat la seva posició ideal com a pivot, mostrant-se molt més agressiu i ficat als partits. De la mà de Flick, s'ha convertit en una peça clau per a l'engranatge de l'esquema culer. Això sí, tot i el bon nivell assolit, la continuïtat de Frenkie de Jong al FC Barcelona dependrà de la seva renovació, que a dia d'avui encara no ha arribat

Frenkie de Jong posa nerviós Laporta

El migcampista del Barça acaba contracte el 2026, i si no renova abans que acabi el mes de juny, haurà de marxar. Joan Laporta sempre ha estat molt clar a l'hora d'afirmar que no vol jugadors que comencin la temporada amb només un any de contracte. El de Frenkie de Jong acaba l'any vinent i Laporta no vol córrer riscos: vol que segueixi, però està disposat a forçar la seva sortida perquè no marxi gratis

Tanmateix, Frenkie de Jong, que ha anat endarrerint la seva decisió durant més de dues temporades, sembla que ja s'ha decidit. Sap que Laporta no cedirà i que només té 12 dies per signar la seva renovació. I això és el que farà

La dràstica decisió de Frenkie de Jong desencalla la seva renovació

La qüestió s'ha allargat més del previst, però la realitat indica que ningú al Barça dubta de la seva continuïtat. Frenkie de Jong acceptarà les noves condicions que Laporta li ha ofert i renovarà en els pròxims dies Vol quedar-s'hi

Això sí, per aconseguir-ho, Frenkie de Jong ha hagut de trencar relacions amb el seu representant, Ali Dursun. Sembla que l'agent del migcampista neerlandès estava posant fre a la seva renovació i, davant l'arribada de la data límit imposada per Laporta, Frenkie l'ha acomiadat. Un gest clar i evident que demostra que el desig del '21' és seguir al Barça