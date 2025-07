Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha quedat eliminat del Mundial de Clubs i busca solucions en forma de fitxatges. El complicat és que, un cop més, Pep Guardiola està disposat a tot per millorar la seva plantilla, fins i tot està preparat per fitxar el Barça tirant la casa per la finestra. Pep Guardiola no està satisfet amb el seu equip i considera que, amb un fitxatge descomunal taxat en 100 milions d'euros, tornaria a poder competir per tot: juga al Barça

Sí, com llegiu, Pep Guardiola vol fitxar la gran perla del Barça, per la qual el club culer exigeix, com a mínim, 100 milions d'euros en aquest mercat de fitxatges. Els diners no són un problema per al Manchester City de Pep Guardiola, que busca recanvis i solucions per tornar a competir per tots els títols més aviat que tard. La idea de Pep Guardiola és clara: oferirà 100 milions pel seu nou caprici, el Manchester City tira la casa per la finestra després de quedar fora del Mundial de Clubs

El Barça ja està alertat i sap que, un cop més, Pep Guardiola va amb tot amb l'objectiu de fitxar a la Ciutat Comtal. El Barça considera que no és del tot just, però admet que, si arriba una oferta descomunal, s'estudiarà a causa de la situació econòmica del club, que continua sense ser excel·lent. Pep Guardiola, per la seva banda, vol fitxar sí o sí la nova perla del Barça: el seu valor és proper als 100M€ i el Manchester City podria pagar-los perfectament

Oficial, Pep Guardiola, disposat a tot: '100M€ i fitxa la gran perla del Barça...'

La frustració de Pep Guardiola és considerable i l'entrenador català, amb passat al Barça, pretén calmar-la fitxant en aquest mercat de fitxatges estival. Pep Guardiola s'ha fixat en un dels grans talents del primer equip de Hansi Flick i ha donat ordres clares i directes: vol pagar el que sigui per fitxar-lo. Aquest jugador no és altre que Fermín López, migcampista ofensiu del Barça que, aparentment, començarà la temporada oficial com a suplent

Pep Guardiola està enamorat de Fermín López i, segons mitjans com el 'Diari SPORT' o 'Mundo Deportivo', el Barça acceptaria vendre'l sempre que la quantitat sigui considerable i més que justa. Pep Guardiola ha parlat amb Fermín López i li ha comunicat que serà molt important en el projecte de futur del City, quelcom que el Barça no li pot prometre. El Barça té Dani Olmo i Raphinha en aquesta posició, motiu pel qual no descarta vendre López, que passaria a guanyar gairebé el doble de diners

El Manchester City vol negociar amb el Barça per Fermín López: "Ordre directa de Pep Guardiola..."

Pep Guardiola vol comptar amb Fermín López i el Manchester City està preparat per començar a negociar el seu fitxatge. Tot i que el City té 'pressa', sap que haurà d'esperar que el Barça tanqui el fitxatge de Nico Williams, que provocaria l'adeu gairebé definitiu de Fermín López. Evidentment, Fermín López té contracte, per la qual cosa depèn d'ell sortir o no del Barça: el club no l'empenyerà, però el de Huelva s'ho pensarà

La postura del Barça és clara també a l'hora d'acceptar negociar. Vol que es parteixi d'un preu de sortida de 100 milions d'euros, que podrien rebaixar-se a 75 o 80 segons les condicions i les necessitats de Fermín López. Pep Guardiola va amb tot després del fracàs al Mundial de Clubs: tira la casa per la finestra per fitxar Fermín López en aquest mercat de fitxatges d'estiu