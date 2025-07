Màxima tensió al Barça Femení: Pere Romeu li demana que no jugui més

La calma al Barça Femení sembla que s'ha acabat. Amb l'Eurocopa ja començada i enmig dels preparatius per a la pròxima temporada, un nou focus de tensió ha encès les alarmes al si blaugrana. El tècnic de l'equip, Pere Romeu, ha llançat un missatge clar: hi ha jugadores que no haurien de jugar més per ara.

Un estiu agitat al Barça Femení

La planificació de la plantilla per a la temporada vinent ja està en marxa. La directiva del club treballa a contrarellotge per tancar sortides i fitxatges. Mentrestant, diverses de les estrelles de l'equip estan concentrades amb les seves seleccions nacionals.

Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Fridolina Rolfö i Kika Nazareth són algunes de les internacionals culers que es preparen per disputar l'Eurocopa. Però no tot són bones notícies. L'estat físic d'algunes jugadores preocupa i molt.

El cas que va desfermar el conflicte: Fridolina Rolfö

La situació més delicada és la de Fridolina Rolfö. La sueca va patir un esquinç de turmell que la va deixar fora del tram final de la temporada amb el Barça. Tot i no estar totalment recuperada, la seva selecció ha decidit convocar-la per disputar el torneig.

Això no ha agradat gens al si del club català, segons ha informat 3Cat,el Barça considera que Rolfö no hauria de jugar l'Eurocopa. La seva prioritat hauria de ser recuperar-se completament i aquí és on entra Pere Romeu. L'entrenador prefereix que la jugadora no disputi el torneig i que se centri en la seva rehabilitació.

Kika Nazareth, un altre cas sota la lupa

Una altra situació complexa és la de Kika Nazareth, la jove portuguesa també arriba a l'Eurocopa tocada. A finals de temporada va patir una ruptura del lligament lateral del genoll esquerre. Tot i que s'ha recuperat parcialment, a Portugal esperen que pugui participar en algun partit del torneig.

El Barça, però, observa amb preocupació. Temen una recaiguda o una sobrecàrrega innecessària. Tot i que no s'ha fet pública una petició com en el cas de Rolfö, el club català segueix molt de prop la seva evolució.

Un missatge clar de l'entrenador

Pere Romeu no vol arriscar. Després d'una temporada exigent i amb l'objectiu de revalidar títols el pròxim any, la prioritat és la salut de les jugadores. El seu missatge és clar: recuperar-se primer, competir després.

Aquesta postura xoca amb els interessos d'algunes seleccions, que volen comptar amb les seves millors peces per al torneig. I les jugadores, al mig, senten la pressió de complir ambdós compromisos.