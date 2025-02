Deco té pressa i aconsegueix ja la seva signatura, acord tancat amb el Barça: 'Ha...'

El FC Barcelona s'enfronta a un tancament de mercat una mica agitat, amb Ansu Fati encara a la rampa de sortida, però sense cap moviment confirmat al respecte. Mentrestant, la sorpresa ha arribat amb Marcus Rashford, qui semblava ser el fitxatge preferit per Hansi Flick per reforçar l'ofensiva del club. No obstant això, Rashford ha decidit signar amb l'Aston Villa, cansat d'esperar una resposta per part de Deco i de Laporta.

Amb aquest inesperat gir dels esdeveniments, el director esportiu del Barça ha decidit centrar tots els seus esforços en els aspectes interns del club. En una clara senyal que el projecte esportiu del club català és sòlid, Deco ha aconseguit tancar diverses renovacions clau aquesta setmana. Pedri, Gavi i Ronald Araújo han ampliat els seus contractes amb el Barça, assegurant l'estabilitat de tres pilars del vestidor, però hi ha més.

Deco fa el següent pas

Amb Pedri, Ronald Araújo i Gavi renovats, Deco no es deté i el seu pròxim objectiu és concretar la renovació d'Íñigo Martínez, el contracte del qual acaba aquest mateix estiu.

El central, qui va arribar al Barça el 2023 procedent de l'Athletic, ha estat una de les peces més fiables de la nova defensa formada per Hansi Flick. El seu rendiment ha estat excel·lent i el seu contracte inclou una clàusula que li permet renovar automàticament si juga més del 60% dels partits de la temporada.

Amb la regularitat que ha demostrat, Íñigo Martínez complirà amb escreix aquest requisit, cosa que assegura la seva permanència al club de manera automàtica. No obstant això, Deco no vol deixar res a l'atzar i ha pres la decisió de formalitzar la seva renovació de manera anticipada per evitar qualsevol incertesa.

Tot i que Íñigo Martínez està actualment lesionat, el seu rendiment ha estat destacat i Deco creu que mereix renovar immediatament. L'interès d'Aràbia Saudita i la recuperació econòmica del Barça han accelerat una operació que, tard o d'hora, s'anava a confirmar. La confiança de Deco, Flick i Laporta en Íñigo Martínez és total.

El futur d'Íñigo Martínez al Barça

Amb la renovació d'Íñigo Martínez assegurada, el FC Barcelona reforça el seu projecte amb una de les figures més sòlides de la defensa i que millor acollida té al vestidor. S'entén perfectament amb els més joves i s'ha convertit en l'extensió de Flick dins del camp. Això sí, ja té gairebé 34 anys, així que aquest podria ser el seu últim gran contracte abans de sortir el 2026 amb 35 anys.

Està clar que Deco continua treballant per enfortir l'equip amb renovacions clau. La signatura d'Íñigo Martínez és només el següent pas en la construcció d'un futur sòlid per al FC Barcelona. Malgrat la seva edat ha demostrat estar a l'altura i la directiva reconeixerà el seu valor pròximament activant la seva renovació.