Ni David Alaba ni Antonio Rüdiger: nou soci per a Raúl Asencio davant el Leganés

El Real Madrid no deixa de rebre jugadors a la infermeria en les últimes jornades. El primer a caure va ser Antonio Rüdiger, i pocs dies després ho ha fet David Alaba, qui pateix una nova lesió a l'adductor de la cama esquerra. El comunicat mèdic indica que estarà entre dues i tres setmanes de baixa, cosa que deixa l'equip sense una de les seves peces defensives clau.

A aquestes baixes s'hi sumen les lesions de Jude Bellingham i Kylian Mbappé. Ambdues estrelles tampoc estaran disponibles per al partit d'aquesta nit davant el Leganés, cosa que complica encara més les opcions de Carlo Ancelotti. No obstant això, el principal focus d'atenció recau en saber qui acompanyarà Raúl Asencio al centre de la defensa.

Les baixes afecten tant l'atac com la defensa

Les absències de Bellingham i Mbappé són un dur cop per a l'atac del Real Madrid. Ambdós jugadors han estat fonamentals en els últims partits i la seva absència deixa l'equip amb menys opcions ofensives. Amb Vinicius Júnior i Rodrygo Goes al comandament, el Real Madrid haurà de trobar solucions per mantenir la seva capacitat de generar perill davant el Leganés a la Copa del Rei.

No obstant això, la major preocupació per a Carlo Ancelotti és la defensa. Amb David Alaba i Antonio Rüdiger fora per diverses setmanes, el tècnic italià s'enfronta al repte de reorganitzar la seva defensa. Ancelotti haurà de considerar alternatives d'emergència per acompanyar Raúl Asencio.

Jacobo Ramón, la solució

Per fer front a les absències de David Alaba i d'Antonio Rüdiger, una de les opcions que pren força en els plans de Carlo Ancelotti és Jacobo Ramón. El defensa de 19 anys és un dels defensors més prometedors de la pedrera del Real Madrid. La seva gran capacitat d'anticipació i la seva intel·ligència al camp el fan un candidat ideal per prendre importància al primer equip.

El central espanyol, que ja compta amb la confiança de Carlo Ancelotti, està llest per assumir un paper més destacat en aquests moments de crisi. Malgrat la seva falta d'experiència en grans partits, la seva versatilitat i compromís amb l'equip el converteixen en una opció fiable. De fet, Ancelotti ja va avisar a la sala de premsa que Jacobo Ramón és una de les opcions per formar el centre de la defensa juntament amb Raúl Asencio i Tchouaméni.

Un moment crític per al Real Madrid

Amb tantes baixes i opcions limitades, el Real Madrid afronta un moment complicat. Ancelotti haurà de trobar les millors solucions tàctiques per fer front a l'absència de jugadors clau tant en atac com en defensa. La Copa del Rei serà una oportunitat perquè jugadors com Jacobo Ramón demostrin la seva capacitat, mentre l'equip continua lluitant per mantenir-se competitiu en totes les competicions.