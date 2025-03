Oficial, Deco i Joan Laporta es posen d'acord després de la reunió: 'Ha de ser ell'

La relació entre Deco i Joan Laporta ha estat el pilar fonamental en la reestructuració i renovació del FC Barcelona en els últims mesos. Va ser el mateix president culé qui va elegir el portuguès per assumir el càrrec de director esportiu a l'estiu de 2023, una decisió que ha donat els seus fruits. Des de llavors, tots dos han treballat estretament per prendre decisions crucials, incloent-hi fitxatges clau com Hansi Flick o Dani Olmo, i també algunes sortides importants, com la de Sergi Roberto, entre d'altres.

La feina de Joan Laporta i Deco ha estat clau per mantenir el Barça en la senda de l'èxit, però ara s'enfronten a un important desafiament per a la pròxima temporada. Saben que necessiten seguir millorant la plantilla i per això han mantingut una important reunió en les últimes hores. En ella han traçat grans plans, però encara existeixen dubtes sobre com executar els seus objectius, especialment pel que fa a quines posicions són prioritàries per reforçar.

Deco i Joan Laporta decideixen

Actualment, les àrees que més reforços necessiten són el lateral dret, la punta d'atac i l'extrem esquerre. No obstant això, després d'una reunió crucial entre Deco i Joan Laporta, la situació sembla haver-se aclarit en termes de fitxatges estrella. Segons ha informat el diari Sport, tots dos directius coincideixen que, si el Barça ha de fer una gran inversió aquest estiu, hauria de ser per Alexander Isak, l'ariet del Newcastle.

Isak ha estat brillant a la Premier League amb unes xifres impressionants, cosa que ha captat l'atenció de la directiva del Barça. Amb 25 anys, el davanter suec ha demostrat la seva capacitat golejadora i la seva versatilitat en l'atac, característiques que el converteixen en el clar relleu generacional per a Lewandowski. Joan Laporta i Deco estan convençuts que Alexander Isak podria ser la peça clau per mantenir la competitivitat en la davantera del Barça en els pròxims anys.

El preu d'Alexander Isak ho complica

No obstant això, aconseguir Alexander Isak no serà una tasca fàcil. El Newcastle no està disposat a deixar-lo sortir amb facilitat, ja que el club anglès ha rebutjat una oferta de 120 milions de l'Arsenal. Davant aquesta situació, Deco i Joan Laporta hauran de rascar-se la butxaca i presentar una oferta considerable, que s'estima que rondaria els 150 milions.

Encara que la decisió final encara no s'ha pres, Deco i Joan Laporta tenen clar que Alexander Isak és l'objectiu n.º1 en cas de realitzar un fitxatge de gran envergadura. Amb la finestra de transferències encara oberta, els pròxims mesos podrien marcar un canvi important en l'atac del Barça. Això sí, el club haurà d'estar disposat a fer l'esforç econòmic necessari per assegurar la contractació d'una de les figures més prometedores de la Premier League.