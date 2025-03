Gran notícia! Lamine Yamal deixa en l'aire la seva renovació: 'Ara ningú pensa...'

Lamine Yamal s'ha consolidat com una de les grans sensacions del FC Barcelona. Amb tan sols 17 anys, l'extrem espanyol és considerat una de les promeses més brillants del futbol mundial.

En només any i mig, Lamine Yamal ha passat de ser una promesa a convertir-se en el millor extrem del món. La seva desimboltura, atreviment i talent li han permès destacar en un equip com el Barça, que confia plenament en el seu potencial.

Segons Transfermarkt, el seu valor de mercat ha assolit els 180 milions d'euros, una xifra impressionant per a un jugador tan jove.

L'irrupció de Lamine Yamal ha cridat l'atenció dels clubs més poderosos d'Europa. Gegants com el PSG i el Manchester City estarien encantats de poder fitxar-lo.

No obstant això, Joan Laporta, president del FC Barcelona, va deixar clar fa alguns mesos que el club rebutjaria qualsevol oferta per Yamal.

"Hem rebutjat una oferta de 200 milions del PSG perquè confiem en el noi, en la seva projecció esportiva", va comentar Joan Laporta, subratllant la importància d'assegurar el seu futur.

La renovació de Lamine Yamal, un tema pendent

Des de llavors, el FC Barcelona ha estat treballant per garantir que Lamine Yamal segueixi lligat a l'entitat culer a llarg termini. Jorge Mendes, el seu representant, ha deixat clar que el seu client renovarà el seu contracte amb el Barça.

De fet, segons fonts properes al club, l'acord ja està tancat i només falta estampar la signatura un cop Lamine Yamal compleixi 18 anys. Això garantiria la seva continuïtat al club, malgrat l'interès d'altres grans equips.

No obstant això, les últimes declaracions de Lamine Yamal han generat una mica d'incertesa. Quan se li va preguntar sobre la seva renovació, el jove davanter va optar per no donar una resposta clara. "Jo crec que ara ningú pensa en això, que tots estem centrats a acabar la temporada amb títols.

Jo ara mateix només tinc en ment jugar i guanyar amb el Barça. Ara ve el tram decisiu de la temporada i en la meva ment només hi ha això. No parlaré de la renovació fins al final de la temporada", va comentar Lamine Yamal, deixant en l'aire el seu futur.

El Barça farà l'impossible per renovar a Lamine Yamal

Malgrat les paraules de Lamine Yamal, que han generat dubtes, la realitat és que el FC Barcelona està decidit a assegurar el seu futur.

El club culer farà tot el possible per renovar el seu contracte i garantir que segueixi vestint la samarreta blaugrana durant molts anys més.

Les intencions de Laporta i de la directiva són clares: el futur de Lamine Yamal està al Barça i el club lluitarà per mantenir la seva joia a l'equip. Si res no es torça, el jove talent seguirà sent una peça clau del FC Barcelona en els pròxims anys.