Oficial, Deco y Joan Laporta se ponen de acuerdo tras la reunión: 'Tiene que ser él'

La relación entre Deco y Joan Laporta ha sido el pilar fundamental en la reestructuración y renovación del FC Barcelona en los últimos meses. Fue el propio presidente culé quien eligió al portugués para asumir el cargo de director deportivo en el verano de 2023, una decisión que ha dado sus frutos. Desde entonces, ambos han trabajado estrechamente para tomar decisiones cruciales, incluyendo fichajes clave como Hansi Flick o Dani Olmo, y también algunas salidas importantes, como la de Sergi Roberto, entre otros.

El trabajo de Joan Laporta y Deco ha sido clave para mantener al Barça en la senda del éxito, pero ahora se enfrentan a un importante desafío para la próxima temporada. Saben que necesitan seguir mejorando la plantilla y por eso han mantenido una importante reunión en las últimas horas. En ella han trazado grandes planes, pero aún existen dudas sobre cómo ejecutar sus objetivos, especialmente en cuanto a qué posiciones son prioritarias para reforzar.

Deco y Joan Laporta deciden

Actualmente, las áreas que más refuerzos necesitan son el lateral derecho, la punta de ataque y el extremo izquierdo. Sin embargo, después de una reunión crucial entre Deco y Joan Laporta, la situación parece haberse aclarado en términos de fichajes estrella. Según ha informado el diario Sport, ambos directivos coinciden en que, si el Barça debe hacer una gran inversión este verano, debería ser por Alexander Isak, el ariete del Newcastle.

Isak ha estado brillando en la Premier League con unas cifras impresionantes, lo que ha captado la atención de la directiva del Barça. Con 25 años, el delantero sueco ha demostrado su capacidad goleadora y su versatilidad en el ataque, características que lo convierten en el claro relevo generacional para Lewandowski. Joan Laporta y Deco están convencidos de que Alexander Isak podría ser la pieza clave para mantener la competitividad en la delantera del Barça en los próximos años.

El precio de Alexander Isak lo complica

No obstante, conseguir a Alexander Isak no será una tarea fácil. El Newcastle no está dispuesto a dejarlo salir con facilidad, pues el club inglés ha rechazado una oferta de 120 millones del Arsenal. Ante esta situación, Deco y Joan Laporta tendrán que rascarse el bolsillo y presentar una oferta considerable, que se estima que rondaría los 150 millones.

Aunque la decisión final aún no se ha tomado, Deco y Joan Laporta tienen claro que Alexander Isak es el objetivo nº1 en caso de realizar un fichaje de gran envergadura. Con la ventana de transferencias aún abierta, los próximos meses podrían marcar un cambio importante en el ataque del Barça. Eso sí, el club deberá estar dispuesto a hacer el esfuerzo económico necesario para asegurar la contratación de una de las figuras más prometedoras de la Premier League.