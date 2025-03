Clàudia Pina i Lamine Yamal es posen d'acord: 'No el volen ni en pintura'

Al FC Barcelona, la rivalitat amb el Real Madrid es sent a cada racó del club. Des dels jugadors del primer equip fins a les estrelles de la secció femenina, tots viuen amb intensitat els duels contra els blancs. Claudia Pina i Lamine Yamal han mostrat la seva passió pel Barça i el seu menyspreu al Real Madrid.

El futbol, més enllà dels colors

La rivalitat entre el Barcelona i el Real Madrid no és només una qüestió de números i victòries. És una guerra de sentiments. Lamine Yamal, la joia més brillant del futbol masculí blaugrana, no ha dubtat a expressar el seu rebuig cap al Madrid.

Amb només 17 anys, aquest davanter de futur prometedor va declarar en una entrevista amb el diari As que el color blanc no tindrà cabuda a la seva vida. "Quan em compri un cotxe, no serà blanc", va afirmar, deixant clar el seu menyspreu cap al color que representa al Real Madrid. I és que, per a Yamal, ser del Barça és més que una simple elecció esportiva; és una qüestió d'identitat.

Claudia Pina, fidel a l'escut

L'actitud de Lamine Yamal es reflecteix també al vestidor femení. Claudia Pina, una de les jugadores més destacades del Barça Femení, té una visió similar. En diverses ocasions, ha parlat de la motivació que sent enfrontant-se al Real Madrid, i en una recent entrevista va deixar clar el que pensa.

"Suposo que és sentir aquests colors i no agradar-me gens el blanc", va dir Pina, referint-se a l''odi' que sent cap a l'equip rival. La jugadora culé, igual que Yamal, sent una forta connexió emocional amb el club, i això es reflecteix a cada partit.

L'amor pel Barça

Per a ambdós jugadors, el Barcelona no és només un club; és una família. Claudia Pina ha estat una de les jugadores més representatives del Barça Femení en els últims anys. Cada vegada que marca un gol, no dubta a besar l'escut, deixant clar el seu amor incondicional pel club.

Lamine Yamal, sent molt jove, ha demostrat que no només és una estrella prometedora al camp, sinó també un jugador amb una mentalitat guanyadora i una forta identitat culé.

La rivalitat que mai mor

El que està clar és que la rivalitat entre el Barcelona i el Real Madrid segueix més viva que mai. Tant en el futbol masculí com en el femení, els jugadors senten una passió indescriptible per guanyar aquests partits.

Per a ells, no és només una qüestió de tres punts, sinó d'honor, orgull i història. I pel que sembla, Claudia Pina i Lamine Yamal tenen clar que en aquesta guerra, el color blanc és l'últim que volen veure.