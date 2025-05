Oficial, Deco ja va avisar: Aquest és l'objectiu nº1 del Barça per al mercat de fitxatges

Fa pocs dies, Deco va comparèixer públicament per deixar clares les intencions del Barça en el mercat d'estiu. Amb una frase directa i una mica sorprenent, el director esportiu va sentenciar: "No busquem laterals, ni centrals, ni migcampistes". Encara que no va esmentar noms, el seu missatge va donar moltes pistes sobre les veritables prioritats.

Deco no va dir res de la porteria malgrat l'evident interès a renovar aquesta posició, però l'omissió més significativa va ser la de la línia ofensiva, especialment en els extrems. Per això, després de les seves paraules, ha quedat clar que el focus del Barça està en l'últim terç del camp. En concret, en un fitxatge que fa mesos que s'està cuinant.

La prioritat de Hansi Flick és reforçar els extrems

Hansi Flick ho té clar des que va assumir el càrrec: el Barça necessita més dinamita a la banda. Actualment, només compta amb Lamine Yamal i Raphinha com a extrems purs capaços de marcar diferències. Tots dos són indiscutibles, però també necessiten descans per evitar riscos físics.

En aquest context, Deco ja s'ha posat mans a l'obra per buscar un tercer home de garanties. No es tracta d'un pedaç ni d'una promesa de futur, sinó d'un jugador contrastat i en plena maduresa. I hi ha un nom que s'ha imposat sobre tots els altres.

Luis Díaz és per ara el favorit de Deco

Luis Díaz és el gran objectiu del Barça per reforçar l'atac aquest estiu. El colombià del Liverpool ja ha expressat públicament el seu desig de vestir de culé algun dia. Ara, l'oportunitat està més a prop que mai.

Deco és un gran admirador del perfil de l'extrem cafeter. La seva velocitat, desbordament i capacitat per definir encaixen amb la idea de joc de Hansi Flick. A més, l'arribada de Luis Díaz permetria donar respir a Raphinha i a un Lamine que no pot carregar amb tots els minuts.

El Barça sap que el bo es paga car

El preu de Luis Díaz no serà baix: el Liverpool el taxa en uns 70 milions d'euros. Tot i així, a Can Barça es valora la inversió pel que representa a nivell immediat. Un jugador madur, llest per rendir des del primer minut i amb desig d'aterrar al Camp Nou.

Encara que encara no hi ha acord, l'interès del Barça en el colombià és ferm i va de debò. Deco ja ha començat els moviments per intentar tancar l'operació. La planificació esportiva avança i l'extrem del Liverpool és, sens dubte, la prioritat número u.