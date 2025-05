Eric García, com Lamine, posa condicions per renovar: La seva petició cala al Barça

Eric García s'ha convertit en una de les grans notícies positives per al Barça aquesta temporada. Després del seu pas pel Girona, va tornar al primer equip amb la il·lusió de ser important per a Hansi Flick. Malgrat un començament complicat per lesions i molta competència, el central ha sabut esperar el seu moment i ha aconseguit enamorar l'afició culer.

Tot va canviar després de la seva actuació estel·lar davant l'Oporto, on va marcar un gol i va liderar la remuntada culer en un moment crític de la temporada. A partir d'aquell partit, Hansi Flick va començar a donar-li minuts en diferents posicions, no només com a central o pivot, sinó també com a lateral. En aquesta última demarcació va sorprendre tothom, assentant-se amb molta regularitat i amb un bon rendiment que no va passar desapercebut per a ningú.

El Barça ja treballa en la seva renovació

El seu impacte ha estat tan positiu que, seguint les ordres de Flick, el Barça ja està treballant activament en la renovació del seu contracte, que expira el 2026. La direcció esportiva valora el seu creixement i la seva polivalència com a peces claus per al projecte de Hansi Flick. Per això, Deco ha iniciat els contactes per estendre el seu vincle abans que comenci el mercat d'estiu.

No obstant això, per arribar a un acord, Eric García ha posat sobre la taula dues condicions que considera fonamentals. Igual que Lamine Yamal, una millora salarial d'acord amb el seu nou estatus, una cosa que el club no veu amb mals ulls. Però, sobretot, exigeix una renovació d'almenys tres temporades més per sentir-se part estructural del projecte.

Deco i Laporta, receptius a les exigències d'Eric García

Tant Deco com Laporta comprenen la postura d'Eric García i valoren la seva implicació en moments clau del curs. El Barça necessita futbolistes compromesos, amb projecció i capacitat d'adaptació a diferents situacions. Eric compleix tots aquests requisits i, per això, la seva continuïtat es considera estratègica i gairebé obligatòria: així ho ha demanat Hansi Flick, que no contempla la seva sortida de cap manera.

Si les negociacions avancen com s'espera, la renovació del central criat a La Masia podria tancar-se en qüestió de setmanes. Eric García vol seguir creixent al Barça i sap que el seu paper en el nou projecte serà cada vegada més important. El seu futur sembla estar més lligat que mai al club de la seva vida.