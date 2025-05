Oficial, fitxatge tancat, del West Ham al Barça: Deco pagarà el que calgui, és TOP

La temporada del FC Barcelona ha estat excel·lent i només ha faltat la Champions League, però Deco vol més. Després de diverses reunions amb Hansi Flick, Deco ha arribat a la conclusió que aquest mercat de fitxatges serà més clau del que sembla.

Gairebé tots els equips guanyadors pateixen pocs retocs, però el Barça no vol frenar i vol elevar encara més l'exigència. Deco sap que, perquè això succeeixi, és vital la competència i poder tenir la lupa posada en possibles nous fitxatges.

És, per aquest motiu, que el Barça, gràcies a Deco, ja ha tancat un fitxatge d'última hora que treballarà als despatxos. Sí, com ho llegeixen a 'e-Notícies': el Barça fitxa la gran estrella del West Ham, que arribarà al club culer per fitxar i estudiar l'inestable mercat de fitxatges.

El Barça no ha acabat la temporada, però ja no es juga res i, per tant, ha començat a planificar el que ve. El mercat de fitxatges serà vital, motiu pel qual Deco s'ha posat les piles: nou fitxatge tancat, arriba del West Ham al Barça.

El director esportiu del Barça, Deco, ja hauria signat i, per tant, donat la sorpresa de l'any a Can Barça. I és que el màxim responsable de l'àrea de futbol ja tindria apalabrat el fitxatge d'un crack mundial que vindria per ser important.

Segons ha informat Fabrizio Romano, el Barça té en el punt de mira a Tim Steidten, qui va ser director esportiu del West Ham. Deco té una gran relació amb Tim Steidten i vol que s'incorpori a la direcció esportiva del Barça, sobretot per realitzar nous fitxatges.

Steidten va ser corresponsable dels traspassos de Florian Wirtz, Frimpong i Kudus, va rescindir el seu contracte amb el West Ham al gener i actualment està estudiant ofertes de futur. El Barça valora la seva feina i té molt avançat un possible acord amb l'executiu.