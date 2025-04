Oficial, decisió final de Lamine Yamal, Liverpool i PSG ja ho saben: 'El meu desig és...'

Lamine Yamal ha estat, sens dubte, el descobriment per excel·lència dels últims anys. El canterà ja despuntava en les categories inferiors de La Masia, però ningú esperava que la seva adaptació a l'elit fos tan ràpida. De fet, per molt que Xavi el fes debutar, no esperava que acabaria assentant-se en l'onze inicial en tan poc temps.

El Barça ha hagut de fixar-se molt en La Masia aquests últims anys a causa de la seva delicada situació econòmica. Per sort, els catalans estan força millor i poden començar a fer front a fitxatges de primer nivell. Això sí, més enllà dels fitxatges, l'aspecte que més preocupa és el futur de Lamine Yamal, qui ja ha deixat clara la seva postura.

Lamine Yamal, present i futur del FC Barcelona

Lamine Yamal feia temps que estava en la ment de Xavi, però no el va fer debutar abans perquè sabia el que succeiria. L'exentrenador del Barça era conscient que quan jugués amb el primer equip començarien a ploure les ofertes. Va veure el talent que tenia el jove i no el va cridar fins que no va renovar el seu vincle amb el club.

Es va esperar per evitar que la seva explosió succeís quan el seu contracte era de poc caché, ja que qualsevol gran l'hauria pogut endur. Tot i així, Lamine Yamal ha afirmat des del primer moment que no vol jugar en cap equip que no sigui el Barça. De fet, en pràcticament totes les entrevistes se li pregunta per la seva renovació i la seva resposta és la mateixa.

Cada vegada que se li treu el tema, Lamine Yamal demana calma a l'afició i deixa clar que "el seu somni és seguir defensant la samarreta culé". Encara que té contracte fins al 2026, el Barça ja s'ha posat en contacte amb el seu entorn. Els de la Ciutat Comtal volen blindar-lo novament, però aquesta vegada fins al 2030 o 2031, tenint, d'aquesta manera, Lamine per anys.

Lamine Yamal ho deixa clar a Liverpool i PSG

Laporta està esperant que Lamine Yamal compleixi els 18 anys aquest estiu per activar la seva renovació. Això és degut al fet que no pot signar contractes de llarga durada i de certes quantitats si és menor d'edat. Un cop els compleixi, els de la Ciutat Comtal li presentaran de manera definitiva l'acord a Jorge Mendes, el seu agent.

Se sap que Laporta li oferirà un contracte d'acord amb el seu nivell, ja que el que té ara s'ha quedat molt curt. Passarà a cobrar una quantitat similar a la que percep Raphinha, que no està per res malament. D'aquesta manera, Lamine Yamal allunya possibles interessats en el seu fitxatge com Liverpool i PSG, que estan molt atents a la seva situació contractual.