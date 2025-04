Confirmat, es lesiona Lamine Yamal i el Barça activa la seva venda: se'n va a l'Atleti

Lamine Yamal s'ha convertit en la nova estrella del Barça, el davanter de 17 anys ja s'ha convertit en l'actiu més valuós de l'entitat blaugrana. El seu valor de mercat arriba als 180M, Lamine Yamal no té sostre en aquests moments. Cada partit mostra la seva enorme qualitat, el seu talent és innat amb els seus regats impossibles o les seves passades d'exterior.

El Barça és conscient que té un nou tresor a la plantilla i toca cuidar-lo al màxim. Al club va sentir molt malament el que va succeir el passat dimecres a la semifinal de Copa contra els colchoneros. Lamine estava sent, una vegada més, el millor del partit fins que Clément Lenglet, encara propietat del Barça, va intentar arrabassar-li la pilota.

El central va acabar propinant al canterà una violenta puntada al seu turmell que va acabar amb Lamine a terra amb ostentosos gestos de dolor. El turmell de Lamine va quedar malmès i ple de sang i es va témer per una possible lesió del de La Masia. Afortunadament, tot va acabar en un ensurt però al club l'entrada de Lenglet va ser molt criticada per estar fora de lloc.

Lamine Yamal: el millor del partit

El Barça va assolir aquest passat dimecres al Metropolitano, el seu pas a una nova final de la Copa que no assolien des de 2021. Lamine Yamal es va convertir en l'MVP de l'encontre filtrant una assistència de crack a Ferran Torres que va definir a la perfecció. Lamine Yamal realitzava així la seva assistència nº 18 en el que va de temporada, números a l'abast només dels escollits.

Lamine Yamal va ser el veritable protagonista en la línia ofensiva del Barça portant de cap a la defensa rojiblanca que es va emprar amb duresa. Tant és així que una puntada de Lenglet li va acabar ocasionant sang al seu turmell. Hansi Flick el va voler substituir però Yamal va aguantar al camp fins al minut 87.

El Barça activa la venda de Lenglet

Ja és sabut que el central gal no compta per a Flick ni per a la direcció esportiva ni per al president Laporta. El president vol activar la venda del francès perquè deixi de forma definitiva el Barça aquest pròxim estiu. El detonant va ser la seva entrada a Lamine Yamal d'aquest passat dimecres.

El seu destí està al Metropolitano on Simeone està encantat amb el rendiment del central que s'ha convertit en un fix al seu esquema de joc. El Barça pot certificar el seu traspàs si l'Atlètic acaba pagant una quantitat pròxima als 10M Euros. Salvat sorpresa d'última hora, ambdós clubs estan destinats a arribar a un acord per al traspàs del jugador gal.