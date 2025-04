Confirmat, el millor lateral signa amb el Barça fins al 2030: Laporta ho aconsegueix

Joan Laporta va assumir la presidència del Barça en un moment delicat i ha aconseguit que el club refloti fins a un bon punt. S'ha posat en dubte el criteri del president en diverses ocasions, però s'ha vist que la feina està sent bona. De fet, l'afició està gaudint del seu equip com mai i la plantilla promet molt.

El Barça està aixecant el cap després de diversos anys contra les cordes a causa de problemes econòmics. Joan Laporta, encara que criticat per molts, ha pres diverses decisions que han ajudat l'entitat a ingressar diners. Ara, el president està a res d'aconseguir la signatura del millor lateral dret de l'actualitat.

Joan Laporta i les seves gestions

Joan Laporta s'ha encarregat de prendre les decisions més importants del club i ha sabut anar pel camí correcte. De fet, una mala gestió en aquell moment hauria enfonsat els de la Ciutat Comtal en la completa ruïna. Juntament amb Deco, Laporta ha aconseguit que tot el continent europeu torni a témer al Barça.

A més, l'aposta personal de Joan Laporta ha fet que tots i cadascun dels futbolistes estiguin en el millor moment de la seva carrera. Aquesta aposta ha estat Hansi Flick, qui ha aterrat de peu a la Ciutat Comtal per portar el club al més alt. Laporta tenia clar des del primer moment que l'alemany era el candidat ideal per a la seva banqueta.

Hansi s'ha adaptat a la perfecció a la situació econòmica i no ha demanat fitxatges que estiguin fora de l'abast dels catalans. Tot i així, el que està clar és que tampoc pot competir si no té una plantilla que estigui a l'altura. Per sort per a ell, Joan Laporta ha aconseguit que Jules Koundé, una peça clau de la defensa, vulgui signar la renovació.

Jules Koundé renovarà en les pròximes setmanes

Jules Koundé va començar com a central al Barça, però Xavi Hernández va veure que podia ser un lateral de primera. El català no es va equivocar i, encara que no li va agradar la decisió, el francès es va adaptar a la decisió. Ara, Hansi està gaudint de, molt probablement, el millor lateral dret de l'actualitat.

Jules Koundé té contracte amb el Barça fins al 2027, però tot apunta que renovarà fins al 2030. La decisió és definitiva i serà oficial en les pròximes setmanes. Joan Laporta està encantat amb el seu rendiment i li oferirà un contracte a la seva altura, ja que ara mateix no podria trobar al mercat ningú millor que el francès.