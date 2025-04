Oficial, Carlo Ancelotti cau en el parany del CTA, sanció històrica: 'Llei de la p...'

Aquest cap de setmana, el Real Madrid va viure una nova frustració en la seva lluita pel títol de LaLiga. En un partit molt disputat contra el València al Bernabéu, els blancs van caure derrotats per 1-2, allunyant-se així de la lluita pel campionat. El partit va estar marcat per ocasions per a ambdós equips, però també per decisions polèmiques que van tornar a posar en primer pla les decisions arbitrals, que una vegada més van acaparar les portades.

La temporada actual ha estat especialment controvertida pel que fa a decisions arbitrals, tant dins com fora del camp. El VAR, juntament amb la gestió del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), ha estat el centre de nombroses crítiques. Els errors i la constant sensació d'injustícia han generat un ambient de frustració en diversos equips, i el Real Madrid no és l'excepció.

La queixa constant sobre les decisions arbitrals va arribar al seu punt màxim fa algunes setmanes, quan el club blanc va emetre un comunicat en el qual afirmava que LaLiga estava "adulterada". El Real Madrid, cansat de ser constantment perjudicat pel que considera decisions equivocades, va voler pronunciar-se. I ara, després del partit contra el València, Carlo Ancelotti s'enfronta a una nova sanció que posa encara més pressió sobre l'arbitratge.

Carlo Ancelotti, sancionat

Carlo Ancelotti, conegut per la seva actitud tranquil·la i respectuosa, ha caigut en la trampa del CTA. Aquesta temporada, el president del CTA, Medina Cantalejo, ha instaurat la famosa "llei de la por", una normativa que imposa sancions a qualsevol que parli amb l'àrbitre, a excepció del capità. La intenció darrere d'aquesta regla és minimitzar les protestes i evitar que els àrbitres siguin pressionats, però sembla que principalment s'està utilitzant per amagar els defectes de l'arbitratge.

Contra el València, Carlo Ancelotti va acabar veient la cinquena targeta groga de la temporada, la qual cosa comporta sanció: no podrà estar contra l'Alavés. Segons l'acta de l'àrbitre Cuadra Fernández, Ancelotti va ser sancionat per "formular observacions de caràcter tècnic a una de les meves decisions". Encara que la protesta d'Ancelotti no va ser excessiva ni violenta, la llei del CTA va permetre que fos castigat amb targeta groga, deixant-lo fora de la pròxima cita de lliga.

El Real Madrid reacciona al càstig de Carlo Ancelotti

Aquesta sanció ha provocat encara més malestar en el Real Madrid, ja que es percep com una mesura punitiva injusta. Carlo Ancelotti es veu ara privat d'estar a la banqueta per a un dels partits clau de la temporada. LaLiga està en joc i l'entrenador dels blancs haurà de veure el duel des de la graderia.

La polèmica arbitral continua afectant el Real Madrid, i amb la "llei de la por" en vigor, sembla que les protestes per les decisions dels àrbitres seguiran sent una constant. El futur de l'arbitratge continua sent un tema candent, i la situació de Carlo Ancelotti és només un exemple més. Les noves normatives implementades pel CTA, estan generant tensions tant dins com fora del camp.