Oficial, Dani Olmo se lesiona el abductor y el Barça ficha a su recambio: 'Es urgente'

Dani Olmo, mediocampista español del Barça, ha vuelto a lesionarse y, si no hay ninguna sorpresa de última hora, estará de baja durante las próximas dos semanas de competición oficial. Dani Olmo fue titular contra Osasuna e incluso marcó un gol de penalti, pero tuvo que ser sustituido al filo del descanso por unas molestias en el abductor de su pierna. Tras el partido que el Barça ganó contra el conjunto navarro, los médicos del Barça exploraron la lesión de Dani Olmo y los malos pronósticos se han confirmado: está lesionado.

A la espera de más pruebas concluyentes, el Barça asegura que Dani Olmo se perderá los próximos 14 días de competición, por lo que el club culer buscará fichar para sustituirle. Con el mercado de fichajes cerrado será complicado, pero el Barça ya tiene la solución perfecta para relevar a Dani Olmo: el fichaje está cerrado, este viernes debutará en el entrenamiento. El Barça sabe que se acerca el tramo decisivo de la temporada y quiere contar con un futbolista del nivel ofensivo de Dani Olmo, pero este está 'gafado' por las lesiones.

Dani Olmo ha sufrido varias lesiones durante la presente temporada, motivo por el que el Barça ha decidido acudir al mercado de fichajes. Dani Olmo, por su parte, se recuperará de su lesión en el abductor de la pierna derecha durante dos semanas, por lo que no jugará ni contra Girona ni contra Atlético. Flick ya lo ha dejado claro: con la lesión de Dani Olmo, que tampoco es muy grave, el Barça deberá fichar para que el nivel no baje en este tramo fundamental.

El calendario está muy apretado y las consecuencias están siendo tan desastrosas como visibles: el último en caer ha sido Dani Olmo, que se lesionó este pasado jueves. Dani Olmo es un sospechoso habitual, pero lo cierto es que el calendario actual, lleno de compromisos de clubes y de selecciones, obliga a estar al 2000% a nivel físico. Dani Olmo se cuida mucho, pero su complexión hace que sea propenso a lesionarse, algo que ha ocurrido hasta 3 veces durante esta misma campaña.

Dani Olmo tiene contrato en vigor y, por descontado, seguirá jugando en el Barça, pero el club culer está obligado a reforzar la primera plantilla tras esta nueva lesión del egarense. Dani Olmo, mediocampista del Barça, se ha lesionado y se perderá, como mínimo, los próximos 3 partidos oficiales del conjunto de Hansi Flick. El Barça sufrió y mucho para inscribir a Dani Olmo y, ahora que ya lo ha conseguido, el mediocampista se ha lesionado y se perderá los próximos compromisos oficiales del club.

La lesión de Dani Olmo no es grave, pero sí que comporta un riesgo, pues la sobrecarga en el abductor suele no tener un tiempo de baja estipulado. Con todo ello, el Barça sabe que deberá acudir al mercado, pues las competiciones no cesan y el Barça no puede bajar los brazos. Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, pero sí que espera poder contar con un nuevo fichaje en el que está trabajando el portugués Deco, director deportivo del Barça.

La nueva lesión de Dani Olmo facilita y mucho el trabajo a un Deco que sueña con liderar el nuevo proyecto deportivo del Barça de Flick, quien está cerca de renovar. La lesión de Dani Olmo no es grave, pero Deco sabe que el de Terrassa es frágil a nivel físico y, por ello, quiere fichar al que será su recambio. Este ya se ha dejado querer por el Barça y, según ha podido saber 'e-Notícies', ampliará su contrato con el Barça muy próximamente.

El gran beneficiado de la lesión de Dani Olmo será otro mediocampista ofensivo, que está aprovechando los minutos de Hansi Flick y que renovará su contrato con el club culer. Este no es otro que Pablo Torre, que se convertirá en el 'último fichaje' del Barça en este final de temporada: el cántabro quiere renovar y el Barça también quiere renovarle. Si nada se tuerce, Torre ampliará su vinculación con el Barça hasta 2030: es el gran beneficiado de la última lesión de Dani Olmo, tocado del abductor derecho.