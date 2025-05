Fabrizio Romano ho confirma, nou soci per a Pedri al Barça: 'Signarà fins al 2029'

Fabrizio Romano s'ha convertit en la veu autoritzada del mercat de fitxatges. L'italià, reconegut pel seu accés exclusiu a negociacions, és seguit per milions a les xarxes socials. En els últims mesos, el seu protagonisme al voltant del Barça ha estat decisiu per conèixer les últimes novetats del club català.

Fabrizio Romano, més enllà de vendes i fitxatges, ha informat sobre les renovacions més importants del Barça. Jugadors com Pedri, Araújo, Gavi, Fermín López o Raphinha han vist confirmats els seus nous contractes gràcies als seus anuncis. Però ara, ha revelat una notícia que sorprèn i emociona l'afició: un nou jugador s'unirà al centre del camp amb Pedri.

L'importància de Pedri i l'arribada del seu nou soci

Pedri és el jugador clau del mig del camp català. El seu lideratge i visió de joc l'han convertit en l'eix sobre el qual es sosté el Barça. I ara, després de l'última publicació de Fabrizio Romano, la seva feina i el seu rendiment poden millorar considerablement.

Sí, perquè el periodista italià acaba de confirmar una gran notícia per al Barça. I és que Marc Bernal, l'hereu natural de Sergio Busquets, renovarà fins al 2029. Un anunci tremendament il·lusionant per a l'afició culer i per a Pedri, que podrà comptar amb un soci de màxim nivell a la medul·lar.

La renovació de Marc Bernal oferirà més opcions tàctiques a Hansi Flick. El jove migcampista aportarà frescor i talent, quelcom fonamental per a un Barça que vol consolidar-se com a equip competitiu. La medul·lar guanyarà en profunditat i qualitat, facilitant la gestió d'esforços durant les competicions.

Marc Bernal, l'aposta de Flick per reforçar la medul·lar al costat de Pedri

Tot i haver patit una lesió important al genoll aquesta temporada, el club manté plena confiança en Marc Bernal. Flick, l'entrenador, ha demostrat creure fermament en les seves qualitats i en la seva capacitat per aportar a l'equip. Considera que pot ajudar molt a Pedri al centre del camp.

Marc Bernal ha estat apartat del primer equip durant bona part del curs a causa d'aquesta lesió. Tanmateix, la seva renovació fins al 2029 és un senyal clar que el Barça aposta pel seu desenvolupament. Amb aquest contracte, el migcampista seguirà creixent i preparant-se per assumir un paper protagonista.

Aquesta renovació és un missatge clar d'estabilitat i confiança. El Barça vol cuidar les seves joves promeses i potenciar el seu creixement dins del club. Marc Bernal se suma així a un projecte il·lusionant que té a Pedri com la seva gran estrella.