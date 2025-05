Fabrizio Romano, periodista especialitzat en el mercat de fitxatges, ja ha revelat l’últim gran fitxatge del Barça, que gairebé ningú s’esperava o donava per fet. Fabrizio Romano, famós pel seu habitual 'Here We Go', ha publicat una informació que confirma que el Barça té un nou objectiu de mercat, que ningú tenia al radar.

Els ulls de mig món estan mirant el Barça, que amb total seguretat tancarà la renovació de la seva gran estrella Lamine Yamal. Ara bé, el Barça té més fronts oberts en aquest mercat de fitxatges i Fabrizio Romano ja ho confirma. Sembla que el popular periodista italià ha revelat un nou moviment del Barça, que poca gent s’espera.

Gairebé tots els equips guanyadors pateixen pocs retocs, però el Barça no vol frenar i vol elevar encara més l’exigència. El Barça vol guanyar la Champions League i busca assaltar el mercat de fitxatges, cosa que ja ha estat confirmada pel mateix Fabrizio Romano.

Oficial, ningú s’espera el nou fitxatge del Barça: 'Fabrizio Romano ja el revela'

El Barça ja es mou al mercat de fitxatges i tot sembla indicar que ho farà, sobretot, a la recerca de nou porter. A Can Barça han sonat molts noms, però Fabrizio Romano ja revela el del porter escollit: “Gairebé ningú s’ho espera”.

El FC Barcelona ha arrencat el mercat estival amb una prioritat clara: consolidar la seva plantilla abans de fitxar. Joan Laporta té diversos reptes, però fitxar un porter s’ha convertit en el principal sense cap mena de dubte. Entre els noms destaca el del Dibu Martínez, però Fabrizio Romano ha confirmat que els trets van per una altra banda.

Ningú s’ho espera, però el Barça es veu sorprès per Fabrizio Romano i confirma la intenció culer.

Fabrizio Romano confirma un nou fitxatge del Barça

El FC Barcelona ha completat la seva millor temporada dels últims anys. Sota la direcció de Hansi Flick, l’equip ha aconseguit una transformació radical en poc temps. La moral del vestidor s’ha disparat i el conjunt català ha trobat el seu equilibri, però Joan Laporta segueix pensant a fitxar un porter.

Ter Stegen està qüestionat i té intencions d’escoltar el club, que podria fitxar-li un substitut que sigui titular. Szczęsny seguirà al Barça, però Joan Laporta vol un altre porter i Fabrizio Romano ha revelat el nom del favorit. Aquest és Joan García, porter de l’Espanyol la clàusula del qual ronda els 25 milions.

El Barça no ha volgut tornar a improvisar en una posició tan crítica com la porteria durant una altra temporada més. Aquesta vegada ha apostat per un perfil que combina joventut, experiència a LaLiga i lideratge: Fabrizio Romano ho confirma.